Milli Savunma Üniversitesİ sınav takvimi! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlanma tarihi merak edilip araştırılıyor. Bu bağlamda "MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap aranıyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2026 yılına ait sınav takvimi henüz açıklamadığı için MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı bilinmemektedir.

Geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te duyurulmuştu. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

2026 MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavı başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından belli olacaktır. ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama yapıldığı takdirde tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.