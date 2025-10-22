Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli Savunma Üniversitesİ sınav takvimi! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesİ sınav takvimi! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca aday, MSÜ sınavı ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyenler, ÖSYM'nin duyurucağı sınav takvimini büyük bir ilgiyle takip etmeye başladı.

ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlanma tarihi merak edilip araştırılıyor. Bu bağlamda "MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap aranıyor. 

Milli Savunma Üniversitesİ sınav takvimi! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? - 1. Resim

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 

ÖSYM 2026 yılına ait  sınav takvimi henüz açıklamadığı için MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı bilinmemektedir.

Geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te duyurulmuştu. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesİ sınav takvimi! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? - 2. Resim

2026 MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavı başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından belli olacaktır. ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama yapıldığı takdirde tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

