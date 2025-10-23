Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var...

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var...
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çetin'in bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var... - 1. Resim

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var... - 2. Resim

ÇETİN'İN BACAĞI KIRILDI

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emniyete kafa tutup trafiği tehlikeye atınca 'gereği yapıldı'! "Yemişim kurallarınızı" paylaşımıyla haddini aştı - 3. SayfaEmniyete kafa tuttu, 'gereği yapıldı'!Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı! - 3. SayfaCenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı!Türkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Hasan Yılmaz'ın cansız bedeni kamyonda bulundu - 3. SayfaÜnlü ismin cansız bedeni kamyonda bulunduKalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat etti - 3. SayfaKalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat ettiÇankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı - 3. SayfaÇankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtıKuyuda bulunan ceset günler önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret'e ait çıktı - 3. SayfaKuyudaki ceset 17 yaşındaki Hasret'e ait çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...