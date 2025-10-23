Mesleği parmak izlerini yok etti

Kargılı bu durumu, ehliyetini yenilemek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde parmak izi vermesi gerektiğinde öğrendi.

Parmaklarının 8’inde iz kalmadığı ortaya çıkan Kargılı “Eskiden gözlük camları mineraldi, yani camdı. Organik mika cam yoktu. Kartondan kalıp kesiliyordu, çerçeveye alıştırılıyordu. O karton kalıba göre cam elmasla kesiliyordu, ondan sonra el pensiyle kırılıyordu. Kırılan gözlüğün kenarının balık sırtı v şeklinde tıraşlanması gerekiyordu. O el taşıyla yapılırdı. Gözlük camı yaparken sürtüle sürtüle zaman içinde parmakların izi silinmiş” dedi.

Ehliyetini yenilerken 10 parmak yerine 2 küçük parmağıyla (serçe parmak) iz verebilen Kargılı “Buna da şükür” diye konuştu.