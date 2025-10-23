“82. il olsun” tartışmaları: KKTC isterse Türkiye’ye katılabilir mi?
Milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Bahçeli’nin “KKTC Türkiye’ye bağlanmalı” teklifini değerlendirdi: İş o raddeye gelirse KKTC o kararı alabilir, hakkıdır. Ama bu durumda BMGK’nin daimî üyeleri ilhak kararı çıkarabilir.
Yeşim Eraslan / ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC Parlamentosunun acilen toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması çağrısını değerlendiren milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Bahçeli’nin çağrısının bir uyarı niteliğinde olduğunun altını çizdi.
Erkiner, “Bıçak kemiğe dayanırsa katılma gibi bir karar Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nin her zaman hakkıdır. Yani eğer iş o raddeye gelirse o karar da alınır. Türkiye tek başına dahi olsa bunu yapabilecek kudrettedir” dedi.
Bahçeli’nin çağrısının gerçekleşmesi durumunda; BMGK’de yer alan daimî üyeler İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve ABD’nin 9 üyenin oyuyla “Gayrimeşru durumdan meşru sonuç çıkmaz, katılma kararı uluslararası hukuka aykırı. Bu, Türkiye’nin ilhakıdır’ kararı aldıracağını kaydeden Erkiner, “Türkiye, Gazze’sinden, Libya’sına her alanda uluslararası hukukta bu kadar haklıyken, bu kadar güçlüyken, diplomaside bu kadar haksızlıklara karşı Kutup Yıldızı gibi parlarken çok dikkatli olmak zorunda” değerlendirmesinde bulundu.