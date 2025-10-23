Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > “82. il olsun” tartışmaları: KKTC isterse Türkiye’ye katılabilir mi?

“82. il olsun” tartışmaları: KKTC isterse Türkiye’ye katılabilir mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“82. il olsun” tartışmaları: KKTC isterse Türkiye’ye katılabilir mi?
KKTC, Türkiye, Bağlantı, BMGK, Devlet Bahçeli, MHP, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Bahçeli’nin “KKTC Türkiye’ye bağlanmalı” teklifini değerlendirdi: İş o raddeye gelirse KKTC o kararı alabilir, hakkıdır. Ama bu durumda BMGK’nin daimî üyeleri ilhak kararı çıkarabilir.

Yeşim Eraslan / ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC Parlamentosunun acilen toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması çağrısını değerlendiren milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Bahçeli’nin çağrısının bir uyarı niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Erkiner, “Bıçak kemiğe dayanırsa katılma gibi bir karar Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nin her zaman hakkıdır. Yani eğer iş o raddeye gelirse o karar da alınır. Türkiye tek başına dahi olsa bunu yapabilecek kudrettedir” dedi.

Bahçeli’nin çağrısının gerçekleşmesi durumunda; BMGK’de yer alan daimî üyeler İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve ABD’nin 9 üyenin oyuyla “Gayrimeşru durumdan meşru sonuç çıkmaz, katılma kararı uluslararası hukuka aykırı. Bu, Türkiye’nin ilhakıdır’ kararı aldıracağını kaydeden Erkiner, “Türkiye, Gazze’sinden, Libya’sına her alanda uluslararası hukukta bu kadar haklıyken, bu kadar güçlüyken, diplomaside bu kadar haksızlıklara karşı Kutup Yıldızı gibi parlarken çok dikkatli olmak zorunda” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Liverpool, Eintracht Frankfurt'u bozguna uğrattıNetanyahu, ateşkesin maddelerini uygulamıyor: İsrail, Gazze’de ortak askerî güç istemiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürü anlattı, MASAK rüşveti buldu - Gündem200 milyonluk rüşvet villası enişteyeÇevrim içi oyunlar üzerinden ağına düşürdü: Şantajla çocuk istismarına 24 yıl - GündemÇevrim içi oyunlar üzerinden ağına düşürdü: Şantajla çocuk istismarına 24 yılCeza tuzağı EDS’lere yeni düzen - GündemCeza tuzağı EDS’lere yeni düzenABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme: Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre - GündemMansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre!"Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!" CHP'de Rıza Akpolat itirafçı olabilir iddiası... - Gündem"Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!"Ankara'dan Tel Aviv'e Batı Şeria tepkisi! "Barbarlık ve sabotajıdır" - GündemAnkara'dan Tel Aviv'e Batı Şeria tepkisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...