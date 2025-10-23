Boğaziçi Lüferi Bayramı geliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, megakentin simge lezzetlerinden olan Boğaziçi lüferinin İstanbul’un gastronomi markalarından biri hâline getirilmesi maksadıyla “Boğaziçi Lüferi Bayramı” yapılacak.

İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Boğaziçi Lüferi Bayramı’nın 29 Kasım Cumartesi günü İTO, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer paydaşların iş birliğiyle Samatya’daki Kocamustafapaşa Balıkçı Barınağında düzenleneceğini bildirdi. Boğaziçi lüferinin salt bir balık olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Özer “İstanbul kültürünün yaşayan bir simgesi. Osmanlı döneminde saray sofralarının vazgeçilmezi olmuş, halk arasında ‘Boğaz’ın Sultanı’ ünvanını almış. Evliya Çelebi’den günümüze uzanan bu geleneği, tescille birlikte yasal koruma altına aldık. Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurumuzla Ocak 2024’te ‘Boğaziçi lüferi’ adıyla tescillendi” dedi.

D ÖRT B İR KOLDAN TANITIM

İstanbul’un değeri olan ürünleri yaşatmak ve tanıtmak için kapsamlı bir gastronomi vizyonu yürüttüklerini kaydeden Özer, “İstanbul balığı” adıyla da bilinen Boğaziçi lüferi için yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: