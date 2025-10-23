Varlık Fonu'ndan madencilik atağı

ÖMERŞEN - Türkiye ekonomisine sürdürülebilir değer katan çalışmalarıyla son yılların dikkat çeken kurumlarından Türkiye Varlık Fonu (TVF) petrokimya ve madencilik alanına yatırım yapacak. Varlıklarını %35 artırarak 12,7 trilyon liraya ulaştıran ve geçtiğimiz yılı 360 milyar dolarla tamamlayarak dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına giren TVF portföyünde Ekim 2025 itibarıyla 7 sektörden toplam 34 şirket ve 2 lisans, 46 taşınmazı bulunuyor.

İlgili Haber Dünyanın en büyüklerinden! Türkiye Varlık Fonu devler liginde

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, TVF’nin ortaköy ofisinde düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisine katkıda erişilen noktadan mevcut faaliyetlerine, gelecek dönem perspektiflerinden, uluslararası düzeyde ulaştıkları konuma kadar önemli açıklamalarda bulundu. Madencilikte yeni keşifler bulunduğunu, ayrıca fon olarak petrokimya alanında stratejik adımlar attıklarını söyleyen Ermut “Türkiye’nin yıllık 25 milyar dolarlık kimyasal ürün ithalatına karşılık iç üretim yüzde 10’un altında kalıyor. Bu açığı kapatmamız ve bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi adına uğraşıyoruz. Mevcut durumda arazi etütleri tamamlanmış, yerli ve yabancı stratejik ortaklarla görüşmeler devam ediyor” dedi.

İTHALATI KESECEK HAMLE

Doğu Akdeniz Petrokimya Projesi kapsamında yılda 4,1 milyon ton petrokimya ürününün üretilmesinin ithalatın %50’si ikame edeceğini belirten Ermut, tesisin İskenderun Körfezi’nde kurulmasının planlandığını belirtti. Proje tamamlandığında, doğrudan 2.000, dolaylı 14.000 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. İnşaat sürecinde ise 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

TVF portföyündeki Türkiye Maden şirketinin güncel olarak 25 ruhsatı bulunduğunu açıklayan Ermut, dört öncelikli proje sahasında 300 bin metre sondaj ve jeolojik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Ermut “Balıkesir İvrindi Güneş Madeni’nde yapılan kaynak tahmininde altın keşfi gerçekleşti ve üretime 2026’da başlanması hedefleniyor. Burada 2,5 milyar dolarlık rezerv tahmin ediliyor. Yine Niğde’de altın arama sondajımız var. Ayrıca, Kastamonu Taşköprü sahasında ise yüksek tenörlü bakır keşfi yapıldı ve detaylı teknik çalışmalar sürüyor” dedi.

5,3 M İLYAR $ FİNANSMAN

2024’ten bugüne kadar toplam 5,3 milyar dolar tutarında finansman sağlandığını, bunun 4,5 milyar dolarının uluslararası piyasalardan, 1,8 milyar dolarının ise İslami finansman kaynaklarından temin edildiğini belirten Ermut, bu kaynakların Türkiye ekonomisine olan güvenin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

TVF’nin eylül ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık Eurobond ihracının, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimden oluştuğunu hatırlatan Ermut “Bu işlemle TVF, 10 yıl vadeli Eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu oldu. Böylece uzun vadeli Türk enstrümanlarının uluslararası piyasalara dönüşünü sağladık ve öncü rolümüzü pekiştirdik” şeklinde konuştu.

TTF FONU 100 M İLYON DOLARI AŞTI

TVF çatısı altındaki Türkiye Teknoloji Fonu’nun (TTF) doğrudan girişimlere değil, girişim ve özel sermaye fonlarına yatırım yaparak fonların fonu modelinde çalıştığını belirten Ermut, son iki yılda uluslararası alanda tanınanların da bulunduğu 10’dan fazla fona toplamda 100 milyon doların üzerinde yatırım taahhüdü verildiğini açıkladı.