Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'taki 152 milyon liralık hissesini satıyor

Türkiye Varlık Fonu'ndan dikkat çeken bir karar geldi. TVF, Vakıfbank'ta bulunan 152 milyon liralık hissesini yabancılara satma kararı aldı. İşte detaylar...

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbankta bulunan paylarından 152 milyon lira nominal değere sahip kısmın Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış sürecinin başladığını duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI 

TVF tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79'una karşılık gelen ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7 milyar 415 milyon 921 bin 522,54 lira nominal değerli payların 152 milyon lira nominal değere kadar olan ve çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,53 olan kısmının, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satış sürecinin başladığı bildirildi.

MERRILL LYNCH YETKİLENDİRİLDİ 

Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International'ın tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildiği kaydedilen açıklamada, "Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi işleme ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, işlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

90 GÜN DETAYI

Açıklamada, işlem kapsamında, söz konusu payların tamamının satılması halinde, TVF'nin Vakıfbank'taki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 73,26 olması, bankanın serbest dolaşımda bulunan paylarının ise yüzde 7,51 olmasının beklendiği belirtilerek, "İşlem sonrasında TVF'nin mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Vakıfbank payları için, birtakım mutat istisnalar ve koordinatörün izniyle gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

VakıfBank’ın güncel ortaklık yapısı şöyle: 

GrubuOrtak AdıSermayeYüzde %
AT.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı1.075.058.639,56%10,84
BT.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı387.673.328,18%3,91
BDiğer Mülhak Vakıflar2.210.554,97%0,02
CVakıfbank Mem. Ve Hizm. Em. Ve Sağ. Yard. San. Vakfı402.552.666,42%4,06
CDiğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler1.519.263,94%0,02
DTürkiye Varlık Fonu7.415.921.522,54%74,79
DHalka Açık630.985.546,93%6,36
