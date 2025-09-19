Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın en büyüklerinden! Türkiye Varlık Fonu devler liginde

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünyanın en büyüklerinden! Türkiye Varlık Fonu devler liginde
Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 yılını 360 milyar dolar büyüklükle kapattı. Böylece TVF, dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri oldu.

Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF), "Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası" başlıklı bir analiz yayımladı.

Hesaplamalarda 2024 yılına ait dolar/TL kuru baz alınan rapora göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) konsolide varlıkları 12,7 trilyon liraya (360 milyar dolar) ulaştı. Bu gelişmeyle TVF, Abu Dhabi merkezli Mubadala'yı geride bırakarak küresel ölçekte ilk kez en üst sıralarda yer aldı. TVF'nin öz kaynakları 2 trilyon lira (58 milyar dolar) seviyesine çıkarken, yıllık net karı 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) oldu. 1,3 trilyon liralık güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranı, fonun sağlam mali yapısını destekledi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA GÜÇLÜ TALEP

2024 yılında da TVF, düzenli ihraç takvimiyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. TVF'nin eylül ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 milyar dolarlık talep geldi. Fonun 2024 sonunda başlayan sukuk programı, 2025'te 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Ayrıca, 600 milyon dolar tutarındaki murabaha işlemi, İslami finansman alanındaki çeşitliliği artırdı.

TVF'nin uluslararası sendikasyon kredisi ise 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla başarıyla tamamlandı. Bu gelişmeler, TVF'nin güvenilir ve planlı bir ihraççıya dönüşmesini sağladı.

Dünyanın en büyüklerinden! Türkiye Varlık Fonu devler liginde - 1. Resim

PORTFÖY ŞİRKETLERİNDE DÖNÜŞÜM

TVF, Türk Telekom refinansmanı sayesinde şirketin 150 milyon dolardan fazla faiz yükünü azaltırken, temettü dağıtımını daha esnek hale getirdi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik için yürütülen finansman süreci de tamamlanarak sektörün uzun vadeli derinliği güçlendirildi.

STRATEJİK KATKILAR VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Raporda, fonun yapısal ve stratejik gelişmeleri de öne çıkıyor. TVF'nin, uluslararası yatırımcının güvenini artıran düzenli ihraç modeliyle tanındığına ve ayrıca sigorta ve telekom sektöründeki adımların, Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladığına değinildi.

Dünyanın en büyük varlık fonlarının isimleri ve bağlı oldukları ülkeler şöyle:

NorveçGovernment Pension Fund Global
ÇinSAFE Investment Company
ÇinChina Investment Corporation (CIC)
BAEAbu Dhabi Investment Authority (ADIA)
KuveytKuwait Investment Authority (KIA)
SingapurGIC Private Limited
Suudi ArabistanPublic Investment Fund (PIF)
KatarQatar Investment Authority (QIA)
BAEInvestment Corporation of Dubai (ICD)
TürkiyeTürkiye Varlık Fonu
BAEMubadala Investment Company
Kaynak: Anadolu Ajansı

