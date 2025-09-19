Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çiftçiye destek müjdesi! 4,5 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor

Çiftçilerin dört gözle beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4,5 milyar liralık destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılmaya başlanacağını söyledi. İşte çiftçiye yapılacak destekler ve ödeme tutarları... 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Çiftçiye müjdeli haber! 4,5 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor - 1. Resim

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre destekler şöyle: 

  • Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira,
  • Süt desteği 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira,
  • Bireysel sulama sistemleri desteği 193 milyon 550 bin 478 lira,
  • Hayvan hastalıkları tazminatı desteği 161 milyon 282 bin 960 lira,
  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği 68 milyon 629 bin 193 lira,
  • Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 15 milyon 41 bin 800 lira olarak hesaplara aktarılacak.

Çiftçiye müjdeli haber! 4,5 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor - 2. Resim

ÖDEMELER KİMLİK VE VERGİ NUMARASINA GÖRE YAPILACAK 

Büyükbaş hayvancılık buzağı desteği ile süt destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den itibaren yapılacak. Bu destek ödemeleri, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 26 Eylül saat 18.00'den sonra aktarılacak.

 

