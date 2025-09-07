Bakan Yumaklı gazetemize konuştu: Ormanların yangına direnci artırılıyor

CEMAL EMRE KURT - Türkiye’de yangınlar sebebiyle her yıl binlerce hektar ormanlık alan kül oluyor. İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir son yıllarda Türkiye’de en çok yangın çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Orman yangınlarına karşı etkin mücadele devam ederken, kül olan alanlar ise yeniden ağaçlandırılıyor.

"FARKLI BİTKİ TÜRLERİYLE ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yanan alanların rehabilitasyonun birinci öncelikleri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Orman Genel Müdürlüğü bilimsel temelli ağaçlandırma çalışmalarıyla geleceğe nefes oluyor. Her yörenin toprak yapısı, iklim şartları ve ekosistem özelliklerine göre çalışmalar yapıyoruz. Yangına dayanıklı türleri özenle seçiyoruz. Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanların Tesisi Projesi’yle (YARDOP) yangının davranışını değiştirmek, şiddetini azaltmak ve yayılmasını önlemek amacıyla farklı bitki türleriyle çalışma yapılıyor.

Servi, dişbudak, harnup, çınar, sığla, meşe ve fıstık çamı gibi türler 5-10 sıra hâlinde dikiliyor. Bu çalışmalar sayesinde, stratejik tesisler, tarım alanları ve yerleşim yerlerinin etrafında yangınlara karşı direnç artırılıyor. Yangın sonrası ekosistemin yenilenmesi için sahada gözlemler yapıyoruz ardından en uygun rehabilitasyon yöntemleri belirliyoruz. Önce toprak kendini yeniliyor, ardından öncü bitkiler sahaya geliyor. Tohumdan çıkan ya da dikilen fidanlarla ekosistem canlanıyor. Böylece 3-5 yıl içinde yeniden orman örtüsü oluşuyor ve doğal yaşam dengesine kavuşuyor.”

SUYA 23 YILDA 3,4 TRİLYON LİRALIK YATIRIM

Küresel iklim krizine karşı politikalar oluşturduklarını belirten Yumaklı, “2023-2027 dönemi için hazırladığımız Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde sürdürülebilir su arzını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm illerimizin tarımsal kuraklık riskleri ilçe bazında saha gözlemlerine dayanan sıcaklık ve yağış verileri, sulama maksatlı barajlardaki doluluk oranları gibi birçok veri analiz ediliyor, paydaşlarla istişare ediliyor. 81 ilimizde tarımsal kuraklık kriz merkezleri kurduk. Bu merkezler su yılının başında tarımsal kuraklıkla mücadeleyle ilgili yıllık planlarını yapıyor. Son 23 yılda 3,4 trilyon liralık yatırımla 11 bine yakın su ve sulama eseri kazandırdık. Sulanan alan miktarını 7,2 milyon hektara çıkardık. Suda israfı önleyen kapalı borulu sulama sistemi oranımız yüzde 38’e ulaştı, 2028’e kadar yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize bireysel modern sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. Ayrıca yapay zekâ destekli sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli gördüğümüz suyu merkeze alan tarımsal üretim planlamasını da 2024 yılında hayata geçirdik. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Su tasarrufunu hayatımızın bir parçası hâline getirelim. Su, hepimizin ortak geleceğidir” ifadelerini kullandı.

"ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ"

Zirai üretimin artırılması için her alanda destek sağladıklarını vurgulayan Yumaklı, “Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımda daha fazla yer almaları bizim de hedeflerimiz arasında. Bunun için çok sayıda desteğimiz mevcut. IPARD-TKDK, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, Uzman Eller, Genç Çiftçi programlarıyla 97 bin projeye, 176 milyar TL hibe desteği vererek 282 bin kişiye istihdam sağladık. ORKÖY’de 293 bin projeye 35 milyar TL hibe ve kredi desteği verdik. Hayvancılıkta genç ve kadınlara daha çok destek oluyoruz. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi ile politikalarımızı hazırlarken onların da görüşlerine yer veriyoruz. Çiftçilerimizin tarımsal üretim için finansmana erişimleri de önemli çalışmalarımızdan biri. Tarım Kredi Kooperatifleri ile düşük faizli kredi sağlarken çeşitli destekleme ve yeni düzenlemeler ile kooperatiflerimizin yapılarını güçlendiriyoruz. Tarımsal desteklerde de tarımsal örgütlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kısaca üreten herkesin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılını üretimin yüzyılı yapmak için tüm paydaşlarımızla gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

"TAKLİT VE TAĞŞİŞE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bakan Yumaklı gıda ürünlerinde taklit ve tağşişe tahammülleri olmadığını söyledi.

Gıda güvenilirliği alanındaki denetimleri her geçen gün artırdıklarını dile getiren Yumaklı, “2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. Bu yılın başından itibaren 730 bin denetim gerçekleştirdik. 2020’de cezalar ile ilgili önemli bir kanun değişikliğiyle taklit ve tağşiş yapanlara ağır cezalar getirildi. İşletmenin gelirine göre 375 bin TL ile 15 milyon TL arası ceza öngörülüyor. Ayrıca taklit tağşişli ürünler ve halkın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerin anlık olarak görüldüğü sistemi geçtiğimiz ekim ayında devreye aldık. Bunların dışında ilk başta gönüllülük esasına göre uygulanmaya başladığımız gıda işletmelerinin resmî kontrol durumunun takip edilmesine imkân tanıyan karekod uygulamasını mecburi hâle getirdik. Artık süpermarket, market, kasap, şarküteri, büfe ve manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafeterya, otel gibi toplu gıda tüketim yerlerinin denetim durumlarını vatandaşlarımız Tarım Cebimde mobil uygulamamız aracılığıyla görebiliyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bu uygulamayı indirerek hizmet aldıkları işletmeyle ilgili bu takipleri yapmalarını istirham ediyorum” dedi.

SOKAK HAYVANLARI PROBLEMİ AZALDI

Bakan Yumaklı, sokak köpekleri ile ilgili olarak şunları kaydetti: