Seyahatlere 117 milyar lira harcadık

Türkiye İstatistik Kurumunun yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi, seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak, 17 milyon 76 bine geriledi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı, 5,8 oldu.

Mastercard araştırmasına göre de 2025 yazında hem Türkiye’ye gelen hem de yurt dışına çıkan turistlerin harcamaları arttı. Türk turistler en çok Londra’da, yabancı turistler ise Türkiye’de Antalya ve İstanbul’da harcama yaptı.