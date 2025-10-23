Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yabancı platformlar % 12,5 vergi versin

Yabancı platformlar % 12,5 vergi versin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yabancı platformlar % 12,5 vergi versin
MHP, Türkiye, Vergi, Kanun Teklifi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı menşeili dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranının artırılması maksadıyla kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile yabancı menşeili dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranının yüzde 7,5’ten, yüzde 12,5’e çıkarılması öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, sesli, görsel, yazılı veya herhangi bir içeriğin satış, dağıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla çok sayıda dijital platform kurulduğu, Türkiye’de de bu anlamda hizmet veren dijital platformlar olmakla beraber bunların önemli bir kısmının yabancı menşeili olduğu belirtildi.

Türkiye’de sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin, dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerin dijital hizmet vergisine tabi olduğu hükme bağlandığı hatırlatıldı. Gerekçede “Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında toplanan dijital hizmet vergisi yaklaşık 20,986 milyar TL’dir. Yeni düzenleme Türk firmalarının pazar içerisindeki etkinliğini artıracak, yeni girişimlere de teşvik sağlayacaktır” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Seyahatlere 117 milyar lira harcadıkArda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldü! Milli yıldız çılgına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seyahatlere 117 milyar lira harcadık - EkonomiSeyahatlere 117 milyar lira harcadıkVarlık Fonu'ndan madencilik atağı - EkonomiVarlık Fonu'ndan madencilik atağıGözler ‘Merkez’in faiz kararında - EkonomiGözler ‘Merkez’in faiz kararındaNida Arsa ile İzmir’de taksitli arsa yatırımı - EkonomiNida Arsa ile İzmir’de taksitli arsa yatırımıMotorlu araçların girmediği yerlere ‘Afet Bisikleti’ girecek - EkonomiMotorlu araçların girmediği yerlere ‘Afet Bisikleti’ girecekAK Parti nabız tuttu, en çok şikâyet sabit gelirlilerden: Büyükşehirlerin en büyük sıkıntısı kira - EkonomiBüyükşehirlerin en büyük sıkıntısı kira
Sonraki Haber Yükleniyor...