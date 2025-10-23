Yabancı platformlar % 12,5 vergi versin

TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile yabancı menşeili dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranının yüzde 7,5’ten, yüzde 12,5’e çıkarılması öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, sesli, görsel, yazılı veya herhangi bir içeriğin satış, dağıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla çok sayıda dijital platform kurulduğu, Türkiye’de de bu anlamda hizmet veren dijital platformlar olmakla beraber bunların önemli bir kısmının yabancı menşeili olduğu belirtildi.

Türkiye’de sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin, dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerin dijital hizmet vergisine tabi olduğu hükme bağlandığı hatırlatıldı. Gerekçede “Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında toplanan dijital hizmet vergisi yaklaşık 20,986 milyar TL’dir. Yeni düzenleme Türk firmalarının pazar içerisindeki etkinliğini artıracak, yeni girişimlere de teşvik sağlayacaktır” denildi.