Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de çoğu çocuk 128 göçmen kurtarıldı!

İzmir'de çoğu çocuk 128 göçmen kurtarıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de çoğu çocuk 128 göçmen kurtarıldı!
İzmir, Dikili, Foça, Menderes, Seferihisar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Dikili, Foça, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 128 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından, karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakaladı.

YARDIM TALEP ETTİLER

Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 16'sı çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ!

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 11'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber tekne durduruldu.

Ekipler, teknedeki 7'si çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce, lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanını hedef aldı: O bir haydut, uyuşturucu üretiyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var... - 3. SayfaAnahtar Parti Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdiEmniyete kafa tutup trafiği tehlikeye atınca 'gereği yapıldı'! "Yemişim kurallarınızı" paylaşımıyla haddini aştı - 3. SayfaEmniyete kafa tuttu, 'gereği yapıldı'!Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı! - 3. SayfaCenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı!Türkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Hasan Yılmaz'ın cansız bedeni kamyonda bulundu - 3. SayfaÜnlü ismin cansız bedeni kamyonda bulunduKalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat etti - 3. SayfaKalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat ettiÇankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı - 3. SayfaÇankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...