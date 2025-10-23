İzmir'de çoğu çocuk 128 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından, karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakaladı.

YARDIM TALEP ETTİLER

Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 16'sı çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ!

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 11'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber tekne durduruldu.

Ekipler, teknedeki 7'si çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce, lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.