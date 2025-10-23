Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Korku evinde skandal! Genç kızı darbedip elektroşok uyguladılar

Korku evinde skandal! Genç kızı darbedip elektroşok uyguladılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Korku evinde skandal! Genç kızı darbedip elektroşok uyguladılar
Darbe, Elektroşok, İstanbul, Taksim, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Skandal olay İstanbul Taksim'de bulunan bir korku evinde gerçekleşti. Görevlileri kendilerine temas etmemeleri konusunda uyaran bir grup, korku evine girdi. Melike G. isimli genç kız, korku evi çalışanı tarafından karanlık odada darbedilerek elektroşoka maruz kaldı. Melike G. yaşadıkları nedeniyle fenalaşırken, uzmanlar bu tarz yerlerin panik atağa sebep olabileceğini söylüyor.

İstanbul Taksim'de bir korku evine giden arkadaş grubu, işletmecileri kendilerine temas etmemeleri konusunda uyardı. İşletme tarafından taleplerinin dikkate alınacağı belirtilince gençler içeri girdi.

DARP VE ELEKTROŞOK

Karanlık odada maskeli bir çalışan, Melike G.'yi saçından ve boynundan tutarak yere fırlattı. Genç kızın çenesini, boynunu ve ensesini defalarca sıkan çalışan, elindeki cihazla da elektroşok uyguladı. Melike G., çalışana ısrarla kendisini bırakmasını söylemesine rağmen saldırı devam etti.

Korku evinde skandal! Genç kızı darbedip elektroşok uyguladılar - 1. Resim

Akşam'da yer alan habere göre fenalık geçiren Melike G. hastaneye giderek darp raporu aldı ve şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve hakkında kasten yaralamadan işlem yapılan şüpheli çalışan Baran T. (18), savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

UZMANLARDAN 'PANİK ATAK' UYARISI

Korku evlerindeki ses, ışık ve simülasyonların sinir sistemini tetikleyerek panik ataklara yol açtığını belirten psikiyatri uzmanları, "Kalp, tansiyon, klostrofobi gibi rahatsızlıkları olanlar için bu yerler büyük risk" dedi. Uzmanlar, özellikle ailesinde kalp-damar, panik atak gibi kronik hastalıklar bulunan bireylerde korku evlerinin fobik ve kaygı bozukluğuna neden olduğunu da belirtti.

Öte yandan birçok korku evinde elektroşok cihazının kullanıldığı da öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eşref Rüya 19. bölüm neden yok, nereden izlenir?Yeni düzenleme komisyondan geçti! Tüm sistem değişiyor; Tapu, kira, araba...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evlerindeki asma tavan çöktü, deprem sandılar! 1 kişi yaralandı - 3. SayfaEvlerindeki asma tavan çöktü, deprem sandılar!Kahramanmaraş’ta dehşet zinciri! Eski eş peş peşe cinayet işledi, polise silah çekip intihar etti - 3. SayfaKahramanmaraş’ta dehşet zinciri!İzmir'de çoğu çocuk 128 göçmen kurtarıldı! - 3. Sayfaİzmir'de çoğu çocuk 128 göçmen kurtarıldı!Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var... - 3. SayfaAnahtar Parti Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdiEmniyete kafa tutup trafiği tehlikeye atınca 'gereği yapıldı'! "Yemişim kurallarınızı" paylaşımıyla haddini aştı - 3. SayfaEmniyete kafa tuttu, 'gereği yapıldı'!Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı! - 3. SayfaCenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı!
Sonraki Haber Yükleniyor...