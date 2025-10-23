Korku evinde skandal! Genç kızı darbedip elektroşok uyguladılar

İstanbul Taksim'de bir korku evine giden arkadaş grubu, işletmecileri kendilerine temas etmemeleri konusunda uyardı. İşletme tarafından taleplerinin dikkate alınacağı belirtilince gençler içeri girdi.

DARP VE ELEKTROŞOK

Karanlık odada maskeli bir çalışan, Melike G.'yi saçından ve boynundan tutarak yere fırlattı. Genç kızın çenesini, boynunu ve ensesini defalarca sıkan çalışan, elindeki cihazla da elektroşok uyguladı. Melike G., çalışana ısrarla kendisini bırakmasını söylemesine rağmen saldırı devam etti.

Akşam'da yer alan habere göre fenalık geçiren Melike G. hastaneye giderek darp raporu aldı ve şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve hakkında kasten yaralamadan işlem yapılan şüpheli çalışan Baran T. (18), savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

UZMANLARDAN 'PANİK ATAK' UYARISI

Korku evlerindeki ses, ışık ve simülasyonların sinir sistemini tetikleyerek panik ataklara yol açtığını belirten psikiyatri uzmanları, "Kalp, tansiyon, klostrofobi gibi rahatsızlıkları olanlar için bu yerler büyük risk" dedi. Uzmanlar, özellikle ailesinde kalp-damar, panik atak gibi kronik hastalıklar bulunan bireylerde korku evlerinin fobik ve kaygı bozukluğuna neden olduğunu da belirtti.

Öte yandan birçok korku evinde elektroşok cihazının kullanıldığı da öğrenildi.