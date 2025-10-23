Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da fabrikada patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da fabrikada patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk kentindeki bir fabrikada çarşamba günü meydana gelen patlamada dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Korkunç patlama Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk kentindeki bir fabrikada meydana geldi.

Rusya'da fabrikada patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Teksler, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını, yaralıların durumlarının ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. "Tüm acil durum ekipleri olay yerine ulaştı ve bir komuta merkezi konuşlandırıldı. Şehir sakinleri veya siviller için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Bilgiler geldikçe güncellenecektir." diye ekledi.

Rusya'da fabrikada patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Patlamanın drone saldırısı sonucu meydana geldiğine dair henüz kesin bir bilgi bulunmadığını kaydeden yetkili, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre fabrikada plastik ürünler üretiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gümrükten büyük operasyon: 288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendiİrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mücevherlerden de hırsızlardan da haber yok! 100’den fazla kişi soruşturuluyor - DünyaMücevherlerden de hırsızlardan da haber yokTrump, Kolombiya Cumhurbaşkanını hedef aldı: O bir haydut, uyuşturucu üretiyor... - DünyaTrump, devlet başkanına 'haydut' dedi!KKTC’nin yeni lideri Tufan Erhürman, gazetemize konuştu: Ön yargıları yıkacağız - Dünya"Bizimle ilgili ön yargıları yıkacağız"Netanyahu, ateşkesin maddelerini uygulamıyor: İsrail, Gazze’de ortak askerî güç istemiyor - Dünyaİsrail, Gazze’de ortak askerî güç istemiyorABD ekonomi silahını çıkardı! Trump: Rusya’ya yaptırım zamanı geldi - DünyaABD ekonomi silahını çıkardı!Sednaya canavarı yakalandı! Binlerce masumun katili - DünyaSednaya canavarı yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...