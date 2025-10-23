Rusya'da fabrikada patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç patlama Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk kentindeki bir fabrikada meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Teksler, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını, yaralıların durumlarının ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. "Tüm acil durum ekipleri olay yerine ulaştı ve bir komuta merkezi konuşlandırıldı. Şehir sakinleri veya siviller için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Bilgiler geldikçe güncellenecektir." diye ekledi.

Patlamanın drone saldırısı sonucu meydana geldiğine dair henüz kesin bir bilgi bulunmadığını kaydeden yetkili, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre fabrikada plastik ürünler üretiliyor.