Kazakistan’ın Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin 35. Yıl Dönümü

Türkiye’den çok sayıda üst düzey yönetici ve iş adamı Kazakistan’ın Cumhuriyet Günü’nü kutladı. Mesajlarda Kazakistan’ın Orta Asya’nın yükselen yıldızı ve bölgesel istikrarın temel direklerinden biri olduğu vurgusu yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül:

“İstanbullu hemşehrilerim adına muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Dost ve kardeş Kazakistan’ın Cumhuriyet Günü’nü en içten duygularla kutluyorum. Bu vesileyle Kazakistanlı kardeşlerimize barış ve refah dolu bir gelecek temenni ediyor; İstanbullu hemşehrilerim adına şahsınızda sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün:

‘Kardeşliğimizin ilelebet sürmesini temenni ediyorum’

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul nezdinde dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın Cumhuriyet Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. Kazak halkına barış, refah ve mutluluk dolu bir gelecek diliyor; iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin ilelebet sürmesini temenni ediyorum.

İstanbul Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu:

“Kazakistan’a nice 35 seneler diliyoruz”

Dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü ve Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin 35. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Zeytinburnu İlçesi olarak, kardeş Kazak halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü coşku ve heyecanına, kalbî muhabbetle ortaklık ediyor, dost Kazakistan Devleti’ne nice 35 seneler diliyoruz.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız:

“Kazak göçünü sembolize eden anıtlara ev sahipliği yapıyoruz”

Kazakistan Cumhuriyeti’nin egemenliğinin yıl dönümünde dost ve kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarak Kazak göçünü sembolize eden Türkiye - Kazakistan Kardeşlik Anıtı, Kazakkent Altay Camii, Taekwondocu Mustafa Öztürk Parkı’na ev sahipliği yapıyoruz. Kazakistan’ın büyüme, refah ve kalkınmaya yönelik sürdürdüğü yolculuğunda başarılar diliyorum.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver:

“Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ulaşılan nokta iftihar edilecek düzeydedir”

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ulaştığı nokta iftihar edilecek düzeydedir. Türkiye ile Kazakistan arasında yaşamakta olduğumuz ilişkilerimizden aldığımız güçle hem 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü hem de Egemenlik Belgesinin 35. yılını kutluyor, Kazak milletine esenlikler diliyoruz.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

“Tüm Türk dünyası için anlamlı bir zafer”

İstanbul iş dünyası adına, Kazakistan Cumhuriyeti’nin 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz. Kazakistan’ın egemenlik yolculuğunda dönüm noktası olan Devlet Egemenliği İlanı Bildirgesi’nin 35. yıl dönümü, yalnızca Kazak halkı için değil, tüm Türk dünyası için anlamlı bir zaferdir.

Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy:

“Kazakistan’ın parlak geleceğine inanıyoruz”

Kazakistan’ın egemenliğini ilan edişinin 35. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Türkiye, egemenlik yasasının imzalanmasının ardından Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke olmuştu. Geçen süre içinde ilişkilerimiz her alanda büyük gelişme göstermiş, Türkiye en büyük on yabancı yatırımcı ülke arasında yerini almıştır. İki ülke arasındaki bu dayanışmadan gurur duyuyor, Kazakistan’ın parlak geleceğine olan inancımızı vurgulamak istiyorum.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak:

“Orta Asya’nın yükselen ekonomik yıldızı”

Orta Asya’nın önemli noktalarından biri olan kardeş ülkemiz Kazakistan Cumhuriyeti’nin egemenliğinin 35’inci yılını Türkiye’de İş Dünyası dergisi olarak canı gönülden kutluyoruz. Sovyetler Birliği’nden 1991 yılında egemenliğini kazanarak dünya sahnesine kendi kimliğiyle çıkan Kazakistan, geçen 35 yıllık sürede yalnızca sınırlarını değil, küresel ekonomi içindeki etkisini de kararlılıkla büyüttü. Kazakistan, Orta Asya’nın yükselen ekonomik yıldızı olarak dikkat çeken bir ülke. İki devlet bir millet anlayışı ile Kazak halkının sevincine ortak oluyoruz.

TGRT Genel Müdürü Sait Eken:

“Daha da güçlenerek geleceğe taşınacak”

Ata Yurdu Kazakistan’ın egemenliğinin 35. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, bu anlamlı günde dost ve kardeş Kazak halkına barış, huzur ve müreffeh bir gelecek dilerim. Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihî, kültürel ve kardeşlik bağlarının ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyor; başta Sayın Cumhurbaşkanı’nız olmak üzere dost ve kardeş Kazak halkına barış, refah ve mutluluk dolu yarınlar dilerim.

Akademisyen Yazar Prof. Dr. Abdulvahap Kara:

“Kazak halkının kendi geleceğini kendi ellerine aldığı bir gün”

Kazak halkının egemenliğinin ilan edilmesinin 35. yıl dönümünü kutluyoruz. 25 Ekim 1990 günü atılan bu büyük adım, yüzyıllar boyunca özgürlük ve millî kimlik için mücadele eden Kazak halkının kendi geleceğini kendi ellerine aldığı bir gün olmuştur. Bununla birlikte, kardeş ülkeler arasındaki manevi ve kültürel bağlara aracılık ederek Türk dünyasının iş birliği sürecine de önemli katkılar sağladı.

İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gençay:

“İhlas Medya Grubu olarak yürekten kutluyoruz”

Dost ve kardeş ülke olan Kazakistan’ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü ve Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin 35. yıl dönümünü İhlas Medya Grubu olarak yürekten kutluyoruz. Türkiye olarak bugün Kazakistan’la geldiğimiz noktada iki ülke arasındaki ilişkiler köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde daha da güçleniyor. Tarihsel, kültürel ve dilsel bağ iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırıyor. “İki devlet, tek millet” anlayışına yaslanan bu özel ilişki, ekonomik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Stratejik ortaklık; siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve yerel yönetimler düzeyinde genişleyen iş birlikleriyle zenginleşiyor. Bu güçlü temelin, karşılıklı anlayış ve kardeşlik ruhu içinde gelecekte daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut:

“Barış, refah ve başarı dolu bir gelecek”

Kazakistan’ın egemenlik yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin 35. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu anlamlı gün, Kazak halkının özgürlük, birlik ve ilerleme konusundaki kararlılığının güçlü bir simgesidir. Dost ve kardeş Kazak halkına barış, refah ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel:

“Egemenlik, Kazak halkının güçlü iradesinin en değerli sembolü”

Kardeş ülke Kazakistan Cumhuriyeti’nin egemenliğinin 35. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Egemenlik, Kazak halkının aziz hatırası ve güçlü iradesinin en değerli sembolüdür. Bu anlamlı günde, Kazak halkına refah, barış ve esenlik dileklerimi iletiyor; ülkelerimiz arasındaki kardeşlik, dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenerek sürmesini temenni ediyorum.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu:

“Kazakistan’ın ilerlemeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz”

Kazakistan’ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü, Devlet Egemenliği İlanı Bildirgesi’nin 35. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Ortak tarih, kültür ve dil birliğimizin bizlere miras bıraktığı güçlü bağlarla, Kazakistan halkının bu anlamlı gününü paylaşıyoruz. İstikrarlı kalkınma sürecini başarıyla sürdüren Kazakistan’ın gelecekte de refah ve istikrar içinde ilerlemeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı:

“Dijital dünyada bizi daha güçlü bir gelecek ve etkili iş birlikleri bekliyor”

Kardeş Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü ve Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin 35. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Ülke sınırlarını ortadan kaldıran dijital dünyada, ‘iki ülke tek millet’ olarak bizi daha güçlü bir gelecek, etkili ve sağlam iş birlikleri bekliyor. Köklü kardeşlik bağlarımızla gönülden bağlı olduğumuz Kazak halkına barış ve refah dolu bir gelecek diliyorum.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih:

“Ülkelerimizin ortaklıkları gelecek günlerde daha güçlü bir şekilde pekişecek”

Bu tarihî günü kutlarken dost ve kardeş ülke Kazakistan ile olan tüm ortak değerlerimiz etrafında daha da kenetleneceğimiz günlere erişecek olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli coğrafyalarında bulunan ülkelerimizin, gerek özel sektörde gerçekleşecek iş birlikleri gerekse kültürel ortaklıkları gelecek günlerde daha güçlü bir şekilde pekişecek ve stratejik uluslararası bir sinerji oluşturacaktır.

Nippon-Betek Türkiye Grup CEO’su Tayfun Küçükoğlu:

“Orta Asya’nın kalbinde barış ve kalkınmanın teminatı”

Kazakistan’da 25 Ekim 1990’da ilan edilen Devlet Egemenliği Bildirgesi, sadece Kazakistan’ın modern tarihindeki bir dönüm noktası değil, aynı zamanda egemenliğini onurla pekiştiren bir halkın iradesinin simgesidir. Kazakistan’ın 35 yıl önce attığı bu güçlü adım, bugün Orta Asya’nın kalbinde barış ve kalkınmanın teminatı hâline gelmiştir. Kardeşliğimizin ve iş birliğimizin daha da güçlenmesi dileğiyle.

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan:

“Kazakistan bölgesel istikrarın temel direklerinden biri”

Kazakistan egemenliğinin simgesi olan Devlet Egemenliği İlanı Bildirgesi’nin 35. yıl dönümünü, Kazak halkıyla aynı coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Enerji kaynakları, çok yönlü dış politikası, yatırımcı dostu ekosistemi ve stratejik iş birlikleriyle Kazakistan, günümüzde sadece jeopolitik öneminin ötesinde, bölgesel istikrarın temel direklerinden biri ve küresel ölçekte çok önemli bir güç konumundadır.

Şair Abay Kunanbay Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Yıldız:

“Geleceği aydınlatan gençler yetiştirme gayemizi sürdürmekteyiz”

Kazak halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü ve Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin ilanının 35. yıl dönümü kutlu olsun. Okulumuzun adını da şereflendiren Kazak edebiyatının büyük düşünürü Abay Kunanbay’dan esinlenerek “İnsanı yücelten; akıl, bilim, emek, sevgi, vicdan ve ahlakın birliğidir” öğretileriyle geleceği aydınlatan gençler yetiştirme gayemizi sürdürmekteyiz.

Orzax Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu:

“İstikrarlı gelişimini büyük bir takdirle takip ediyoruz”

Kazakistan Cumhuriyet Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kazak halkının egemenlik ve kalkınma yolundaki azmini, vizyonunu ve istikrarlı gelişimini büyük bir takdirle takip ediyoruz. Cumhuriyet Günü’nün, kardeş Kazak halkına refah, birlik ve yeni başarılar getirmesini diliyor; tüm dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü:

“Ortak temeller her geçen yıl daha da güçleniyor”

Ortak tarih, kültür ve dostluk temellerine dayanan Türkiye ve Kazakistan arasındaki köklü bağ, stratejik iş birlikleriyle her geçen yıl daha da güçleniyor. Kazakistan’ın 25 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, Kazak halkına refah ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.

Ülker CEO’su & Pladis Orta Asya Başkanı Özgür Kölükfakı:

“En güçlü ülkelerinden biri olarak bölgesel kalkınmaya yön veriyor”

Kazakistan, bugün Orta Asya’nın ekonomik ve stratejik açıdan en güçlü ülkelerinden biri olarak bölgesel kalkınmaya yön veriyor. Kazak halkının Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; egemenlik yolunda attıkları cesur adımların, ülkenin geleceğinde daha büyük başarılara ilham olmasını temenni ediyorum.

S Sistem Lojistik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Barlin:

“Gücü; halkının kalbinde, gençlerinin umutlarında”

Kazakistan’ın egemenlik yolculuğunda 35. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu ülkenin gücü; halkının kalbinde, gençlerinin umutlarında, girişimcilerinin azminde yaşıyor. Nice 35 yıllar, nice ortak başarılara… Birlik ve kardeşliğimiz hep daim olsun!

Tiryaki Agro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu:

“Sadece geçmişimizin mirası değil; geleceğe uzanan bir köprü”

Türkiye ve Kazakistan köklü bağlara, ortak değerlere, karşılıklı güvene sahip iki dost ülkedir. Bu güçlü ilişkiler, sadece geçmişimizin mirası değil; refah ve kalkınma hedefleriyle geleceğe uzanan bir köprüdür. Ulusal iradenin, özgürlük ruhunun ve modernleşmenin sembolü olan Kazakistan’ın Cumhuriyet Günü’nü içten dileklerimle kutluyor; barış, istikrar ve refah dolu nice yıllar diliyorum.

Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Baki Aydın:

“İki ülke ve tek millet olarak nice bayramlara”

Kazakistan Cumhuriyeti’nin 25 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eder, iki ülke ve tek millet olarak nice bayramlara coşkuyla kavuşmayı dilerim.