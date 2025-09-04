Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Gürcistan - Türkiye ilk 11'leri belli oldu: Gözler Milli maç kadrosunda!

Gürcistan - Türkiye ilk 11'leri belli oldu: Gözler Milli maç kadrosunda!

- Güncelleme:
Gürcistan - Türkiye ilk 11&#039;leri belli oldu: Gözler Milli maç kadrosunda!
Gürcistan, Türkiye, Avrupa Elemeleri, A Milli Takım, Vincenzo Montella, İlk 11, Haber
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başlıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. Gürcistan - Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. İşte Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki ilk 11'i...

Gürcistan - Türkiye ilk 11 heyecanla bekleniyor! Tiflis’te oynanacak mücadele öncesinde heyecan giderek artarken, futbolseverler hem maçın yayın bilgilerini hem de sahaya çıkacak ilk 11’leri merak ediyor.

Gürcistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Gözler Milli maç kadrosunda! - 1. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU MU? MUHTEMEL 11'LER

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında A Milli Takım, deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkacak olan millilerin muhtemel 11’i açıklandı.

Gürcistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Gözler Milli maç kadrosunda! - 2. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE  MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU

TÜRKİYE:Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral ,Abdülkerim Bardakçı ,Eren Elmalı,İsmail Yüksek ,Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ,Arda Güler ,Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Thiatishvili, Mikautadze

Gürcistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Gözler Milli maç kadrosunda! - 3. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan - Türkiye karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar karşılaşmayı Türkiye saatiyle televizyon başından takip edebilecek.

Gürcistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Gözler Milli maç kadrosunda! - 4. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürcistan - Türkiye maçı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak. 4 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Gürcistan - Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Gözler Milli maç kadrosunda! - 5. Resim

DÜNYA KUPASI YENİ FORMATI NEDİR?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yeni format kapsamında turnuvaya 48 takım katılacak. Avrupa’dan toplam 16 ülke Dünya Kupası’na gitme hakkı kazanacak.

Elemelerde gruplarını birinci sırada tamamlayan 12 takım doğrudan bileti alırken, ikinci sırada yer alan ülkeler UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla birlikte play-off oynayacak. Tek maçlı yarı final ve final sistemiyle yapılacak bu karşılaşmalar sonunda 4 ülke daha finallere katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

