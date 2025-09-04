Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hedef net; Dünya Kupası! A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan deplasmanına çıkacak

Hedef net; Dünya Kupası! A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan deplasmanına çıkacak

Tiflis dönüşü hafta sonunda grubun favorisi İspanya’yı Konya’da ağırlayacak olan ay yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella “Her senaryoya göre hazırız” dedi

A Millî Futbol Takımı’mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan’a konuk olacak. Başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Stadı’nda oynanacak karşılaşma 19.00’da başlayacak. Grubun diğer maçında ise 21.45’te Bulgaristan, İspanya’yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Vincenzo Montella, “Gürcistan saygı duyduğumuz, son yıllarda çok gelişen bir takım. Zorlu maç olacağını biliyoruz ama biz hazırız, iyi çalıştık. Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız bu olacak. Avrupa Şampiyonası’nda da bunu dile getirmiştim, çok zorlu bir rakip olduğunu söylemiştim” dedi.

Hedef net; Dünya Kupası! A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan deplasmanına çıkacak - 1. Resim

ARDA HER YERDE OYNAR 

“Takımdaki oyunculardan kulüp değiştirenler var. Fakat bu durum motivasyonlarını etkilemiyor. Bütün futbolcularım millî takım için ruhen ve fiziken hazır. Her senaryoyu düşündük ve çalışma yaptık” diyen İtalyan çalıştırıcı, “Arda Güler’e hangi pozisyonda görev vereceksiniz?” sorusunu, “Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebiliyor ve her yerde oynayabiliyor” şeklinde cevaplarken sürpriz imasında bulundu. Montella hücum oyuncularının çok formda olduğunu ve bunun avantaj getirdiğini de belirtti. Stoperimiz Merih Demiral ise, “Maça çok konsantreyiz. Dünya Kupası’na katılma şansımız var, buna çok yakınız. Liderlik de uzak değil” ifadelerini kullandı.

