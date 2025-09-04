Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam!

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol, Türkiye, Gürcistan, Dünya Kupası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur merak ediliyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başlıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki ilk mücadelesinde 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu akşamki Milli maç için geri sayım başlatıldı.

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur sorusu Milli maç öncesi gündemde yerini aldı. Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak bu akşamki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı merakla bekleniyor.

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam! - 1. Resim

TÜRKİYE GÜRCİSTAN’A YENİLİRSE NE OLUR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Deplasmanda oynanacak mücadelede alınacak sonuç, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Gürcistan'a yenilirse Dünya Kupası bileti tehlikeye girmeyecek fakat liderlik hedefinden uzaklaşmış olur. Bu durumda milliler play-off şansını korumaya devam edecek fakat kalan maçlarda puan kaybını korumaya çalışacak.

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam! - 2. Resim

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonunda gruplarını lider bitiren 12 ülke doğrudan finallere katılacak. İkinci sırada yer alan 12 takım ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 ekiple birlikte play-off oynayacak.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final ve final karşılaşmalarının ardından 4 takım daha finallere adını yazdıracak. Böylece Avrupa’dan toplam 16 ülke 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam! - 3. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI RÖVANŞI VAR MI?

Elemelerde gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanıyor. Türkiye ile Gürcistan, biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. 

Türkiye - Gürcistan rövanş maçı 14 Ekim 2025 tarihinde oynanacak.

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam! - 4. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye’nin Gürcistan ile deplasmandaki mücadelesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam! - 5. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi: Kiralık...Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sincan, Polatlı, Pursaklar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerGürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Sonraki Haber Yükleniyor...