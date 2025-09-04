Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur? Milli maç heyecanı bu akşam!

Türkiye Gürcistan’a yenilirse ne olur sorusu Milli maç öncesi gündemde yerini aldı. Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak bu akşamki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı merakla bekleniyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN’A YENİLİRSE NE OLUR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Deplasmanda oynanacak mücadelede alınacak sonuç, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Gürcistan'a yenilirse Dünya Kupası bileti tehlikeye girmeyecek fakat liderlik hedefinden uzaklaşmış olur. Bu durumda milliler play-off şansını korumaya devam edecek fakat kalan maçlarda puan kaybını korumaya çalışacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonunda gruplarını lider bitiren 12 ülke doğrudan finallere katılacak. İkinci sırada yer alan 12 takım ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 ekiple birlikte play-off oynayacak.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final ve final karşılaşmalarının ardından 4 takım daha finallere adını yazdıracak. Böylece Avrupa’dan toplam 16 ülke 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI RÖVANŞI VAR MI?

Elemelerde gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanıyor. Türkiye ile Gürcistan, biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak.

Türkiye - Gürcistan rövanş maçı 14 Ekim 2025 tarihinde oynanacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye’nin Gürcistan ile deplasmandaki mücadelesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.