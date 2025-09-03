Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sırbistan'ı yıkıp geçtik! Dev Adamlar Eurobasket 2025'te fırtına gibi esiyor

Sırbistan'ı yıkıp geçtik! Dev Adamlar Eurobasket 2025'te fırtına gibi esiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sırbistan&#039;ı yıkıp geçtik! Dev Adamlar Eurobasket 2025&#039;te fırtına gibi esiyor
Basketbol, A Milli Basketbol Takımı, Türkiye, Sırbistan, İsveç, 12 Dev Adam, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ay yıldızlı ekibimiz güçlü rakibini üçlük yağmuruna tuttu. Larkin, Alperen ve Cedi toplam 13 üçlük isabetiyle oynadı. A Grubu’ndan lider çıktık ve son 16 turunda İsveç ile eşleştik.

A Millî Basketbol Takımı’mız EuroBasket 2025’te A Grubu’nun son ve en önemli maçında güçlü rakibi Sırbistan’ı 95-90 yenerek beşte beş yaptı ve gruptan lider çıkarak son 16 turuna yükseldi. Ekibimiz çeyrek final için İsveç ile karşılaşacak. Büyük çekişmeye sahne olan maçta 12 Dev Adam üç sayı çizgisinin gerisinden çok etkili oldu. Ay yıldızlı ekibimiz 1995’ten bu yana ilk defa bir Avrupa şampiyonasında üç farklı oyuncu ile dört ve üzerinde üçlük isabeti buldu. Shane Larkin 5/8, Cedi Osman 4/7, Alperen Şengün 4/7 isabetle Sırbistan’ı yıkan isimlerdi.

NEFES KESEN SON ANLAR

İlk yarıyı 49-46 önde geçen Sırplar 25. dakikaya kadar skor olarak öndeydi. Sonrasında Cedi, Larkin ve Alperen ardı ardına sayılar buldu. Final çeyreğinde bir biz öne geçtik bir Sırbistan. Son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Dev Adamlar parkeden zaferle ayrıldı: 95-90. Büyük gücümüz Alperen Şengün karşılaşmayı 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist ile tamamlarken bu maça da damgasını vurdu. Shane Larkin 23 sayı, 9 asistle oynarken Cedi Osman 16 sayıyla zafere katkı verdi. Maçın ardından takımımız büyük sevinç yaşadı.

MERAKLA BEKLENEN EŞLEŞME

Maçın merakla beklenen eşleşmesi Alperen ile Jokic arasındaydı. 2,13'lük uzun forvet rakibiyle sık sık karşı karşıya gelen Alperen, Jokic'in 22 sayısına 28; 9 ribaunduna 13, 4 asistine 8 asistle karşılık verdi ve maçı söküp aldı.

İSVEÇ’LE 6 EYLÜL’DE OYNAYACAĞIZ

Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak. Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga’da oynanacak.

TARİHİ DEĞİŞTİRDİK

  • ERGİN ATAMAN: Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Bu takım madalya adayı.
  • ALPEREN ŞENGÜN: Büyük bir galibiyet. Turnuvanın favorisini yendik. Umarım hayaller gerçek olacak.
  • CEDİ OSMAN: Maçı hiç bırakmadık. İnşallah finale kadar gideceğiz. Herkesle gurur duyuyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı! Bölgede alevler yükseliyorİstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan kimdir, neden öldü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Carvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor? - SporCarvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor?Galatasaray'a 30,7 milyon euroya gelmişti! Singo'nun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı - SporSözleşmedeki özel madde ortaya çıktı!Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - SporTrabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladıİlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktı - Sporİlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktıFenerbahçe, Avrupa kadrosuna almamıştı! Mimovic'e Şampiyonlar Ligi'nden talip var - SporF.Bahçe, Avrupa Ligi'ne almadı! Devler Ligi'nden talip çıktıLionel Messi,son milli maçında 2 gol attı - SporLionel Messi,son milli maçında 2 gol attı
Sonraki Haber Yükleniyor...