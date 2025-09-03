Sırbistan'ı yıkıp geçtik! Dev Adamlar Eurobasket 2025'te fırtına gibi esiyor

A Millî Basketbol Takımı’mız EuroBasket 2025’te A Grubu’nun son ve en önemli maçında güçlü rakibi Sırbistan’ı 95-90 yenerek beşte beş yaptı ve gruptan lider çıkarak son 16 turuna yükseldi. Ekibimiz çeyrek final için İsveç ile karşılaşacak. Büyük çekişmeye sahne olan maçta 12 Dev Adam üç sayı çizgisinin gerisinden çok etkili oldu. Ay yıldızlı ekibimiz 1995’ten bu yana ilk defa bir Avrupa şampiyonasında üç farklı oyuncu ile dört ve üzerinde üçlük isabeti buldu. Shane Larkin 5/8, Cedi Osman 4/7, Alperen Şengün 4/7 isabetle Sırbistan’ı yıkan isimlerdi.

NEFES KESEN SON ANLAR

İlk yarıyı 49-46 önde geçen Sırplar 25. dakikaya kadar skor olarak öndeydi. Sonrasında Cedi, Larkin ve Alperen ardı ardına sayılar buldu. Final çeyreğinde bir biz öne geçtik bir Sırbistan. Son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Dev Adamlar parkeden zaferle ayrıldı: 95-90. Büyük gücümüz Alperen Şengün karşılaşmayı 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist ile tamamlarken bu maça da damgasını vurdu. Shane Larkin 23 sayı, 9 asistle oynarken Cedi Osman 16 sayıyla zafere katkı verdi. Maçın ardından takımımız büyük sevinç yaşadı.

MERAKLA BEKLENEN EŞLEŞME

Maçın merakla beklenen eşleşmesi Alperen ile Jokic arasındaydı. 2,13'lük uzun forvet rakibiyle sık sık karşı karşıya gelen Alperen, Jokic'in 22 sayısına 28; 9 ribaunduna 13, 4 asistine 8 asistle karşılık verdi ve maçı söküp aldı.

İSVEÇ’LE 6 EYLÜL’DE OYNAYACAĞIZ

Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak. Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga’da oynanacak.

TARİHİ DEĞİŞTİRDİK