Konut yatırımcısı dikkat! İşte kira getirisi en yüksek büyükşehirler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yatırımcıların konuta gösterdiği ilgi bu yıl da artarken; gayrimenkulün bedeli kadar “fiyata göre kira getirisi” de önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen ay ülke genelinde konut satışları %6,9 artarak 150 bini aştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül verisi olarak kayıtlara geçti. 9 aylık satışlar da 1 milyon 128 bin adedi geçti.

Bu rakamlar da yüksek faiz ortamına rağmen konut yatırımına olan ilgiyi teyit etti. Yatırımcılar, en hızlı amortisman süresine odaklanırken; bu yılın ilk 9 aylık dönemine büyükşehirler bazında bakıldığında, başken Ankara (fiyata göre) kira getirisi en yüksek il oldu.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

Endeksa verilerine göre Eylül 2025 itibarıyla kira getirisi en yüksek ilk 10 il şöyle:

1-Ankara

Ortalama kiralık fiyatı: 28.218 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %9,33

2-Şanlıurfa

Ortalama kiralık fiyatı: 15.795 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %8,59

3-Tekirdağ

Ortalama kiralık fiyatı: 19.778 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %8,22

4-Eskişehir

Ortalama kiralık fiyatı: 18.139 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,81

5-Van

Ortalama kiralık fiyatı: 17.780 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,65

6-Kahramanmaraş

Ortalama kiralık fiyatı: 18.405 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,58

7-Denizli

Ortalama kiralık fiyatı: 16.158 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,57

8-Malatya

Ortalama kiralık fiyatı: 17.305 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,51

9-İstanbul

Ortalama kiralık fiyatı: 33.077 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,46

10-Manisa

Ortalama kiralık fiyatı: 20.629 TL

Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,44

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Ortalama kira getirisinde en yüksek prim vadeden ilk 10 büyükşehirde amortisman süreleri 11-13 yıl arasında değişiyor.

-Ankara, Başkent olmasına ve 3 büyük il arasında yer almasına rağmen, fiyat avantajı sunarak, kira getirisinde ilk sırada yer alıyor.

-Muğla’dan sonra konut fiyatlarının en yüksek olduğu İstanbul ise %7,46 yıllık ortalama getiri ile listede 9’uncu sırada yer alıyor.

-Kira getirisi yüksek büyükşehirler arasında Van ve Şanlıurfa gibi doğu illeri, Kahramanmaraş ve Malatya gibi yakın geçmişte deprem felaketleri yaşamış iller de yer alıyor.

-Üniversite şehri olarak bilinen ve konut yatırımcılarının radarında yer alan Eskişehir de yüksek kira getirisi ile öne çıkan büyükşehirler arasında…