‘Mini elektrikli’ araç modası yayılıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 model

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Dünyada olduğu gibi Türkiye’de elektrikli araç tercihi hızla yayılıyor. Akaryakıttan daha düşük maliyetli olması, tasarımlarının daha basit olması ve bu sebeple bakımlarının daha ucuza gerçekleşmesi, sessiz çalışması, fosil yakıt tüketmediği için kullanım sırasında çevreyi kirletmemesi, kokusuz ve titreşimsiz sürüş konforu sunması gibi özellikler, günümüzde elektrikli araç tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

MİNİ MODASI YAYILIYOR

Türkiye yollarında SUV ve sedan elektrikli araçlar kadar mini elektrikliler de boy göstermeye başladı. Tek kişiden 4 kişilik kapasiteye kadar sahip olan bu araçlar; toplu ulaşım imkânının yetersiz kaldığı ve mesafelerin kısa olduğu küçük şehirler ve ilçelerde hızla yayılıyor. Büyükşehirlerde ise bu araçlar trafikte manevra kabiliyeti ve park etme kolaylığı sağlıyor.

Öte yandan basit tasarıma sahip mini elektriklilerden bazıları için ehliyet şartı da bulunmuyor. 250 W motor gücü altında olan ve saatlik menzili 45 km’nin altında olan mini elektrikliler ehliyetsiz de kullanılabiliyor.

EN UCUZ 10 MİNİ ELEKTRİKİLİ

28 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan mini elektriklilerin sıfır km güncel satış fiyatları, resmi internet sitelerinde şöyle:

1-RKS A1: 157 bin 627 TL

2-Regal K4: 169 bin 900 TL

3-ARORA S1: 285 bin TL

4-Volta EV1: 289 bin 500 TL

5-KUBA City: 337 bin 920 TL

6-Reeder ReeV Fancy: 380 bin TL

7-Relive Ezi: 382 bin 800 TL

8-Yuki Hector Pro: 438 bin 170 TL

9-Citroen Yeni Ami: 500 bin TL

10-Fiat Topolino: 535 bin 900 TL

TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Menzilleri düşük olan mini elektrikli araçları tercih edecek tüketicilerin;

-Günlük kaç km yol yapacakları,

-Şehir içinde mi otoyolda mı, hangi ortamlarda ağırlıklı olarak kullanılacağı,

-İhtiyaç duyulacak koltuk sayısı ve iç mekân hacmine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Ağırlıklı olarak otoyolda kullanılacak mini araçların elektrik tüketimi de daha fazla olacağından, sürüş menzili daha yüksek olan modellerin tercih edilmesi gerektiği tavsiye ediliyor. Kısa mesafe kullanım için uzun sürüş menzilinin çok da önemli olmadığı, ancak menzilin, ikinci el piyasada bir avantaj olarak öne çıktığı da aktarılıyor.