Türkiye'de 600'den fazla akaryakıt istasyonu var! Petrol devi satışa çıkarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinin ardından Rus şirket Lukoil'den dikkat çeken bir hamle geldi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede akaryakıt istasyonları işleten şirket, varlıklarını satma kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik hayata geçirdiği son yaptırımlarda Rosneft ve Lukoil gibi iki büyük Rus petrol şirketi hedef tahtasına oturtuldu. 

RUSYA DIŞINDAKİ VARLIKLARINI SATIYOR

Söz konusu şirketin ve iştiraklerinin yaptırım listesine eklenmesi, özellikle Lukoil'in Rusya dışındaki girişimlerinin kriz yaşamasına neden oldu. Petrol devi dün yaptığı açıklama ile Rusya dışındaki varlıklarının satışa çıkarıldığını resmen ilan etti. 

TÜRKİYE'DE 600'DEN FAZLA İSTASYONU VAR 

Türkiye pazarına 2008 yılında dahil olan ve 500 milyon doların üzerinde bir bedelle Akpet'i bünyesine katan Lukoil'in halihazırda ülke genelinde işletmekte olduğu 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunuyor. 

Şirketin internet sitesinden yayınlanan basın açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı"

