Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları

Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları

Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları
Müslümanlar dileklerinin kabulü için hacet namazına yöneliyor. İslam alimleri, evlenmek isteyenlerin, çocuğu olmayanların veya bir muradı olanların bu namazı kılmasını tavsiye ediyor. Son günlerde “Hacet namazı nasıl kılınır?” sorusu arama motorlarının en çok araştırılan konuları arasında.

Dilek ve muratlarının kabul olması için Allahü Teala'ya yönelen milyonlarca Müslüman, "Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusuna cevap arıyor. İslam alimleri, çocuğu olmayanların, evlenmek isteyenlerin veya herhangi bir dileği olanların hacet namazı kılmasını tavsiye ediyor. Peki, hacet namazı nasıl kılınır?

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Ehlisünnet alimleri, hacet namazının iki, dört veya on iki rekat olarak kılındığını bildiriyor. Birinci rekatta Fatiha ve üç Ayetel Kürsi okunuyor.

Diğer rekatlarda ise Fatiha okunduktan sonra birer İhlas ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sureleri okunarak hacet namazı tamamlanıyor.

Yahut her rekatta Fatiha, Ayetel Kürsi ve İhlas surelerinin okunması gerekiyor.

HACET NAMAZININ FAZİLETLERİ

Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şu bilgi aktarılıyor: Kör bir zat Peygamber Efendimiz’e gelip, “Ya Resulallah! Allahü Teala’ya dua et, gözlerim açılsın” der.

Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurur: “Güzel bir abdest al! Sonra, ‘Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!’ duasını oku.”

O kişinin namaz kılıp dua ettikten sonra gözlerinin açıldığı görülür.

