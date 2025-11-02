Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti

Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Van, Tuşba, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, Kurtarma, 112 Acil Çağrı, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da yürekleri ağızlara getiren ve faciaya davetiye çıkan olayda AFAD ekipleri devreye girdi. Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsun kalan kişi uzun süren çalışmalarda sonucu kurtarıldı. Kayalıklardaki vatandaşı kurtarma operasyonu yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti - 1. Resim

Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti - 2. Resim

3,5 SAAT SÜREN NEFES KESEN OPERASYON 

İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti - 3. Resim

Bartin, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iPhone 18 Pro renk seçenekleri neler? Tasarımıyla alışılmışın dışına çıkıyorFenerbahçe, Trabzonspor'u devirdi ve 6'da 6 yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya alarm veriyor! Bilim insanlarından kritik 2100 uyarısı - YaşamBilim insanlarından kritik 2100 uyarısıYeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - YaşamYeni haftada hava nasıl olacak?Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor - YaşamÇöken binada sır çözülüyor: Yerin derinlikleri inceleniyorŞanlıurfa'da ehliyet başvurusu yapan genç yatalak hasta olduğunu öğrendi! - YaşamEhliyet başvurusu yaptı, hayatının şokunu yaşadıSıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti! - YaşamSıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti!İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi - Yaşamİstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...