Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Van'da yürekleri ağızlara getiren ve faciaya davetiye çıkan olayda AFAD ekipleri devreye girdi. Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsun kalan kişi uzun süren çalışmalarda sonucu kurtarıldı. Kayalıklardaki vatandaşı kurtarma operasyonu yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.
3,5 SAAT SÜREN NEFES KESEN OPERASYON
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bartin, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
