Dünya alarm veriyor! Bilim insanlarından kritik 2100 uyarısı

Küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın dört bir yanında buzullar alarm veriyor. Uzmanlara göre yüzyılın sonunda Avrupa Alpleri ve Kafkasya Dağları’ndaki buzullar tamamen yok olabilir.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) verilerine göre, küresel ısınma nedeniyle deniz ve hava sıcaklıkları her geçen yıl artıyor. Artışla birlikte, gezegenin en büyük tatlı su kaynaklarını barındıran buzullar hızla eriyor. Antarktika her yıl ortalama 135 milyar ton, Grönland ise 266 milyar ton buz kaybediyor.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürich) Öğretim Üyesi Dr. Matthias Huss, buzul erimelerinin kritik eşiklere ulaştığını belirterek, “Küresel ısınma öylesine hızlı ilerliyor ki, buzullar yeni koşullara uyum sağlayamadan eriyor. Bu da iklimle olan doğal dengeyi bozuyor” dedi.

1850'DEN BU YANA HIZLANAN GERİLEME

Huss, buzulların 1850’lerde “Küçük Buz Devri” olarak adlandırılan dönemde en geniş alanına ulaştığını, ancak o tarihten itibaren gerilemenin başladığını hatırlattı:

“Son birkaç on yılda bu süreç ciddi biçimde hızlandı. Sadece son 20 yılda dünya genelindeki buzullar 6 bin kilometreküpten fazla buz kaybetti. Bu, Grönland ve Antarktika dışındaki buzulların toplam hacminin yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.”

AVRUPA'DA KAYIP YÜZDE 40'A ULAŞTI

Kıtalar arasındaki farklara değinen Huss, Avrupa’daki buzulların daha küçük yapıları nedeniyle çok daha hızlı eridiğini belirtti:

“Avrupa, 2000 yılından bu yana buzullarının yüzde 40’ını kaybetti. Bu kaybın yüzde 25’i sadece son 10 yılda gerçekleşti. Avrupa Alpleri, Kafkasya ve Rocky Dağları gibi bölgeler, en hızlı erime yaşanan alanlar arasında.”

2100'E KADAR YÜZDE 40'A YAKIN KAYIP BEKLENİYOR

Bilimsel modellere göre, mevcut iklim koşulları devam ederse 2100 yılına kadar dünya genelinde buzulların yüzde 26 ila 41’inin tamamen kaybolacağı tahmin ediliyor. Dr. Huss, “Bazı senaryolarda Avrupa Alpleri ve Kafkasya’daki tüm buzulların yüzyıl bitmeden yok olacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

DENİZ SEVİYESİ EN AZ 1 METRE YÜKSELECEK

Buzulların erimesi yalnızca dağ ekosistemlerini değil, dünya genelinde milyarlarca insanı da tehdit ediyor. Huss, “2100 yılına gelindiğinde deniz seviyesinin en az 1 metre yükseleceği öngörülüyor. Bu da kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insan için ciddi bir risk” dedi.

Erimenin okyanus ekosistemlerinde de zincirleme etkiler oluşturduğunu vurgulayan Huss, özellikle kıyılara taşınan tortu ve besin maddelerinin değişmesinin deniz canlılarının hayat alanlarını etkileyebileceğini kaydetti.

'EMİSYONLAR AZALTILMADAN DENGE SAĞLANAMAZ'

Buzulların korunmasının tek yolunun küresel karbon emisyonlarını azaltmaktan geçtiğini belirten Huss, “Emisyonlar mümkün olan en düşük seviyeye indirilirse, iklim dengelenebilir ve buzullar da uzun vadede istikrar kazanabilir. Bu, aynı zamanda sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve aşırı yağışlar gibi felaketlerin etkisini de hafifletecektir.” ifadelerini kullandı.