Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Seyhan'da ürküten manzara! Seneler sonra ortaya çıktı,1900'lü yıllarda yapıldı

Seyhan'da ürküten manzara! Seneler sonra ortaya çıktı,1900'lü yıllarda yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seyhan Baraj Gölü yapılmadan önce çevre köylerin Adana ile bağlantısını kuran Alman Köprüsü baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. 1900'lü yılların başında yapılan köprü seneler sonra kuraklık sebebi ile yeniden gün yüzüne çıktı. Görenler hem şaştı, hem de korkuttu.

İnşaat mühendisliğini Süleyman Demirel'in yaptığı Seyhan Baraj Gölü, eski Adana'nın 15 kilometre yukarısında 850 bin dönüm araziyi ve Adana'yı Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınından kurtarmak amacıyla 8 Nisan 1956'da yapıldı.

Baraj yapıldıktan sonra Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok mahalle gölün karşısında kalarak Adana ile irtibatı kesildi.

Seyhan'da ürküten manzara! Seneler sonra ortaya çıktı,1900'lü yıllarda yapıldı - 1. Resim

SENELER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Göl yapılmadan önce köylerin Adana ile bağlantısını kuran ve 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Alman Köprüsü de sular altında kaldı. Yıllarca su altında kalan Alman Köprüsü kuraklık nedeniyle gölde sular azalınca yeniden ortaya çıktı. Çakıt Nehri'nin yatağı değiştiği için nehrin kenarında duran Alman Köprüsü dron ile görüntülendi.

Seyhan'da ürküten manzara! Seneler sonra ortaya çıktı,1900'lü yıllarda yapıldı - 2. Resim

"BURAYI ALMANLAR YAPMIŞ"

Dörtler köyü sakini Adem Önder, "Eskiden burada Çatalan Nahiyesi vardı. Oradaki köprü, Adana bağlantısını sağlıyordu. Babamın anlattığına göre, burayı Almanlar yapmış. Eski dönemde köprünün bulunduğu yerde yerleşim yerleri varmış. O köprü, 'Alman Köprüsü' olarak biliniyor. Balıkçılık yaptığım dönemlerde, o köprünün üzerine çıkıp balık tutardık. Baraj yapılınca su altında kaldı. Adana ile buranın bağlantısı koptu. Buraya yeni köprü yapılana kadar, tabiri caizse biz burada 50 yıl hapis kaldık. Şu an köprü yeniden ortaya çıktı ama bir faydası kalmadı. Sadece tarihi açıdan bir önemi var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu olduPastırma sıcakları yerini yağışa bırakıyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini yakıp mahallelinin borcunu kapattı - YaşamDepremzedelerin binlerce liralık borcunu kapattıHalk dört gözle bekliyordu, sezon başladı! Türkiye'nin her yerine gidiyor, tadından geçilmiyor - YaşamHalk dört gözle bekliyordu, sezon başladı!Dünyada tek! 47. İstanbul Maratonu başladı - Yaşam47. İstanbul Maratonu başladı! İşte kapalı yollarHızlı yaşadı genç öldü! 23’ünde Thodex’i kurdu, 31’inde F Tipi’nde cesedi bulundu - YaşamHızlı yaşadı genç öldü!Edirne'de 36 saatlik su kesintisi olacak!  - Yaşam36 saatlik su kesintisi olacak! Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - YaşamPazar günü hava durumu nasıl olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...