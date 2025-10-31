İstanbul'un barajları kuraklıkla savaşıyor! Doluluk oranı endişe verici

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi şekilde geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; şehrin barajlarındaki ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken, 31 Ekim itibarıyla yüzde 22.96'ya kadar düştü. Bu durum, İstanbul'da su kaynakları açısından kırmızı alarm anlamına geliyor.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 53.54 ile Elmalı Barajı'nda kaydedilirken, en düşük seviye yüzde 2.22 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

İŞTE BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 31 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: