İstanbul'un barajları kuraklıkla savaşıyor! Doluluk oranı endişe verici

İstanbul'un barajları kuraklıkla savaşıyor! Doluluk oranı endişe verici

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak barajlara yaramadı. Megakentin barajlarındaki su seviyesi alarm vermeyi sürdürüyor. Ortalama doluluk oranı altı ayda yüzde 66'dan yüzde 22'lere kadar geriledi.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi şekilde geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; şehrin barajlarındaki ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken, 31 Ekim itibarıyla yüzde 22.96'ya kadar düştü. Bu durum, İstanbul'da su kaynakları açısından kırmızı alarm anlamına geliyor.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 53.54 ile Elmalı Barajı'nda kaydedilirken, en düşük seviye yüzde 2.22 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

İŞTE BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 31 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı: Yüzde 11.43
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26.7
  • Darlık Barajı: Yüzde 34.77
  • Elmalı Barajı: Yüzde 53.54
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 19.41
  • Kazandere Barajı: Yüzde 2.22
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 5.22
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 24.19
  • Terkos Barajı: Yüzde 26.11
  • Ömerli Barajı: Yüzde 17.88
