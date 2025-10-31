Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ne kadar?

Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ne kadar?
Ekonomi Haberleri

TÜRK-İŞ, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik aile için "açlık sınırı" 28 bin 412 lira, "yoksulluk sınırı" 92 bin 547 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 36 bin 934 lira oldu.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2025 sonuçları açıklandı. 

EKİM AYI AÇLIK SINIRI KAÇ LİRA? 

Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 28 bin 412 lira oldu.

Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ne kadar? - 1. Resim

EKİM AYI YOKSULLUK SINIRI NE KADAR? 

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 92 bin 547 lira olarak hesaplandı.

Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ne kadar? - 2. Resim

BEKARIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR? 

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 36 bin 934 lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 39,06 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 40,22 oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

