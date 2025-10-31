Beşiktaş Fenerbahçe maçları en çok kim kazandı? FB BKJ maç istatistikleri

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi geçmiş karşılaşmaların istatistikleri dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 41 maçın istatistikleri de ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇLARI EN ÇOK KİM KAZANDI?

Son 41 derbide Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında üstünlük sağladı. Bu karşılaşmaların 23’ünde sarı-lacivertliler, 16’sında ise siyah-beyazlılar ilk golü atan taraf oldu. Geriye kalan iki derbi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe öne geçtiği 23 maçın 16’sını kazandı, 4’ünde berabere kaldı, sadece 3’ünde yenildi. Beşiktaş ise öne geçtiği 16 derbiden 8’ini galip bitirdi, 7’sinde beraberlik aldı ve yalnızca birinde mağlup oldu. Bu tablo, derbilerde “ilk golü atan kazanır” kuralının büyük oranda geçerli olduğunu ortaya koyuyor.

BJK FB’Yİ KAÇ KEZ YENDİ?

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 41 maçta 8 kez galip geldi. Bu galibiyetlerin büyük kısmı, siyah-beyazlıların sahasında oynanan karşılaşmalarda geldi. Vodafone Park ve İnönü dönemlerinde Beşiktaş özellikle seyircisi önünde güçlü bir performans sergiledi.

En unutulmaz zaferlerden biri 2017-18 sezonunda yaşandı. Fenerbahçe, Fernandao’nun golüyle öne geçtiği maçta Vida ve Quaresma’nın (2) golleriyle 3-1 mağlup olmuştu. Bir diğer tarihi zafer ise 2022-23 sezonunda geldi. Kadıköy’de 10 kişi kalan Beşiktaş, geriden gelerek maçı 4-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ EN SON NE ZAMAN YENDİ?

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi son olarak 7 Aralık 2024’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta 1-0’lık skorla mağlup etti. Galibiyet golü Alex Oxlade-Chamberlain’den gelmişti.

FENERBAHÇE DERBİLERDE EN FARKLI GALİBİYETİNİ NE ZAMAN ALDI?

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında en farklı galibiyetlerinden birini 2005-06 sezonunda Kadıköy’de 6-0’lık skorla elde etmişti. Bu maç, sarı-lacivertli taraftarların hafızasına kazınan karşılaşmalardan biri oldu.

BJK 7 FB 1 NE ZAMAN?

Türk futbol tarihinde unutulmaz skorlar arasında yer alan Beşiktaş’ın 7-1’lik Fenerbahçe galibiyeti, 1940-41 sezonunda oynandı. Bu karşılaşma, ezeli rekabetin skor açısından en farklı sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

O dönem BJK İnönü Stadı’nda oynanan mücadelede Beşiktaş, hücum hattında sergilediği üstün oyunla tarihi bir zafere imza attı. Bu maç, iki takım arasındaki rekabetin yıllar boyunca sürecek olan tutkusunun da başlangıç noktalarından biri olarak anılıyor.