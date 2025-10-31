Hande Nur Tekin kimdir, kaç yaşında? Taşacak Bu Deniz Sevcan'ı oynuyor

Taşacak Bu Deniz dizisinin güçlü kadın karakterlerinden Sevcan’ı oynuyor. Hande Nur Tekin, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. İstanbul doğumlu genç oyuncu, konservatuvar mezunu olmasıyla dikkat çekerken, hem sahne hem ekran tecrübesiyle kariyerini hızla ileriye taşıyor.

TAŞACAK BU DENİZ SEVCAN KİM, GERÇEK ADI NE?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de Sevcan karakterini Hande Nur Tekin canlandırıyor. Sevcan, hikayede Oruç’un nişanlısı ve Esme'nin kız kardeşi olarak dizide yer alıyor.

HANDE NUR TEKİN KİMDİR?

Hande Nur Tekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim sürecinde birçok tiyatro oyununda sahne aldı.

2022 yılında Gönül Dağı dizisine “Mihriban Akgül” karakteriyle katılan oyuncu, bu rol sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2025 yılında Taşacak Bu Deniz dizisinde “Sevcan” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

HANDE NUR TEKİN OYNADIĞI DİZİLER

Hande Nur Tekin, televizyon kariyerine 2022 yılında Hayat Bugün dizisinde canlandırdığı “Lalin” karakteriyle adım attı. Ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde “Mihriban Akgül” rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2025 yılı itibarıyla Taşacak Bu Deniz dizisinde “Sevcan” karakterini canlandırıyor.