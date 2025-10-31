Öğretmen olmaya gitti, çete lideri çıktı! 19 ilde 200 kişi hedef alındı...

Nevşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte kripto yatırım sitelerine para yatıran 19 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde örgütün liderinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan B.D. olduğu tespit edildi. Öğretmen adayı teknik ve fiziki takibe alındı.

19 İLDE 200 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Polis ekipleri B.D. isimli öğrencinin kurduğu çetenin 19 ilde yaklaşık 200 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, örgüt üyelerinin sahte kripto yatırım sitesi ve Telegram grupları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

PARALAR SOĞUK CÜZDANLARA ATILDI

Örgüt lideri olduğu belirlenen ve Nevşehir'de Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyan B.D. isimli şahsın, elde edilen gelirleri kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardığı, örgüt üyeleri arasında sık sık para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

19 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

39 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 39 örgüt üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen paralara, iki adet araca, çok sayıda dijital materyale, cep telefonları ve bilgisayarlarına, banka hesaplarına ve kripto hesaplarına el konuldu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.