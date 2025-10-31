Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uçakta ani irtifa kaybı yaşandı, yolcular hastaneye kaldırıldı

Meksika'dan ABD'ye gitmek üzere havalanan uçakta yaşanan ani irtifa kaybı büyük paniğe neden oldu. Bazı yolcular hastaneye kaldırılırken, olayın araştırıldığı belirtildi.

ABD'li hava yolu şirketi JetBlue'ya ait olan ve içerisinde 162 yolcu bulunan 'Airbus A320' tipi uçak, Meksika'dan ABD'ye gitmek üzere havalandı. ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre; New Jersey eyaletine giden uçakta ani irtifa kaybı yaşandı.

İrtifa kaybının ardından uçak, dün yerel saatle 14.00’te ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

BAZI YOLCULAR HASTANELİK OLDU

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken, sağlık görevlilerinin havalimanında yolcular ve mürettebatı muayene ettiği ve bazı yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

LiveATC.net internet sitesinin ulaştığı hava trafik kayıtlarına göre ise en az 3 kişi yaralandı.

Öte yandan FAA yetkilileri, olayın araştırıldığı bilgisini paylaştı.

