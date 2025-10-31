Uçakta ani irtifa kaybı yaşandı, yolcular hastaneye kaldırıldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Meksika'dan ABD'ye gitmek üzere havalanan uçakta yaşanan ani irtifa kaybı büyük paniğe neden oldu. Bazı yolcular hastaneye kaldırılırken, olayın araştırıldığı belirtildi.
İrtifa kaybının ardından uçak, dün yerel saatle 14.00’te ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
BAZI YOLCULAR HASTANELİK OLDU
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken, sağlık görevlilerinin havalimanında yolcular ve mürettebatı muayene ettiği ve bazı yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
LiveATC.net internet sitesinin ulaştığı hava trafik kayıtlarına göre ise en az 3 kişi yaralandı.
Öte yandan FAA yetkilileri, olayın araştırıldığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz