Arakçi'den ABD'ye 'nükleer zorba' benzetmesi! Pentagon'un talimatına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatına sert tepki göstererek Washington’u "nükleer silahlı bir zorba" olarak nitelendirdi. Arakçi, bu kararın uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, Pentagon'a nükleer silah testlerine "derhal" başlama talimatı vermesine tepki gösterdi.

ABD yönetimini "nükleer silahlı bir zorba" olarak nitelendiren Arakçi, "Aynı zorba, İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırıyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, güvenlikli nükleer tesislerimize daha fazla saldırı düzenlemekle tehdit ediyor. ifadelerini kullandı.

NÜKLEER DENETİMLER BAŞLAYACAK MI?

ABD'nin dünyada nükleer silahların yayılması açısından "en tehlikeli risk" olduğunu söyleyen Arakçi, "Nükleer denemelerin yeniden başlayacağının duyurulması, gerici ve sorumsuz bir hareket olup uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdittir. Dünya, ABD'nin bu tür iğrenç silahların yayılmasını normalleştirmesinden sorumlu tutulması için birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

İran'ın nükleer tesislerine haziranda bombalayan Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

