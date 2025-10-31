Stranger Things 5. sezon ne zaman? Final sezonu 3 kısım halinde yayınlanacak

Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Stranger Things’in final sezonuna dair resmi duyuru geldi. Duffer Kardeşler’in dünyasını kurduğu popüler dizinin 5. sezonu üç parça halinde yayınlanacak. Netflix’in paylaştığı fragmanla birlikte sezonun yayın tarihleri ve konusu da netleşti. Yeni sezon, Hawkins’in son mücadelesine sahne olacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Stranger Things’in final sezonu üç kısım halinde izleyiciyle buluşacak. İlk kısım 27 Kasım’da, ikinci kısım 26 Aralık’ta, final bölümü ise 1 Ocak 2026’da yayınlanacak. Türkiye saatiyle 04.00’te platformda yer alacak bölümler, dizinin son büyük hikayesini tamamlayacak.

Final sezonunun merkezinde Hawkins kasabasının yeniden karanlık güçlerle yüzleşmesi yer alıyor. 1987 sonbaharında geçen hikayede, Eleven ve arkadaşları Vecna’yı bulmak ve yok etmek için yeniden bir araya geliyor. Ancak devletin kasabada uyguladığı karantina ve Eleven’ı bulmak için yürüttüğü operasyonlar, kahramanların işini zorlaştırıyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHLERİ

Duffer Kardeşler’in yazıp yönettiği yeni sezonda, dizinin temel kadrosu yeniden bir araya geliyor. Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler) ve Gaten Matarazzo (Dustin) başta olmak üzere tüm ekibin yer aldığı final, duygusal ve karanlık bir tonla ilerleyecek.

Yeni sezonun fragmanında “Son savaş yaklaşıyor” mesajı dikkat çekiyor. Vecna’nın yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte karakterler geçmişle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hawkins’in kaderi bu kez herkesin birlikte verdiği son mücadeleye bağlı olacak.

STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Final sezonu üç kısım halinde yayınlanacak. 8 bölümden oluşması planlanıyor.