Hatayspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Hatayspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir netlik kazandı. Hatayspor kendi evinde oynayacağı bu karşılaşmayla puanını artırarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayışında.

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak Hatayspor - Erzurumspor maçı Tabii Spor ile beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Hatayspor ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ve Murathan Çomoğlu üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Erdal Yılmaz oldu.

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11

Hatayspor: V. Bekaj, Kerim, A. Hodzic, G. Kilama, Kamil Ahmet, Görkem, Baran, Albulkadir, F. Bamgboye, C. Strandberg, J. Okoronkwo

Erzurumspor: Eren, Mustafa, M. Rodriguez, G. Crociata, Benhur, B. Baiye, G. Giorbelidze, Yakup, A. Gerxhaliu, Ali, M. Orbanic