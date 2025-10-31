Başakşehir-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 belli oldu

Başakşehir-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi netlik kazandı! Son haftalarda çıkış arayan Başakşehir, taraftarı önünde üç puan arayacak. Konuk ekip Kocaelispor ise deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir-Kocaelispor maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Maç şifreli yayın kapsamında ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Başakşehir-Kocaelispor maçı 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak. İstanbul ekibi Başakşehir, kendi sahasında bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler 10 puanla 11. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise 11 puanla 10. sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip, üç maçlık galibiyet serisini devam ettirip üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Sengezer, Şahiner, Opoku, Ba, Operi, Özdemir, Brnic, Crespo, Kemen, Sarı, Shomurodov

Kocaelispor: Jovanovic, Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Linetty, Keita, Agyei, Boende, Bingöl, Dursun