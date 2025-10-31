Yol tartışması kavgaya dönüştü! Sopalar, yumruklar ve terlikler havada uçuştu
Güncelleme:
Bursa'da iki sürücü arasında başlayan yol tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sopalar, yumruklar hatta terlikler devreye girerken, çevredekilerin araya girmesi ile gerginlik son buldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü araçlarını kenara çekti. Servis şoförü, aracından aldığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Bu hamle, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesine neden oldu.
TERLİK DEVREYE GİRDİ
Sopayla vurmakla yetinmeyen şoför, ardından yumruk darbeleriyle rakibine yöneldi. O sırada otomobil sürücüsünün yakını olduğu öne sürülen bir kadın da devreye girerek eline geçirdiği terlikle servis şoförüne vurdu.
Sopalar, yumruklar ve terliklerin havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
