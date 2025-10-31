Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın kanalı belli oldu

Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın kanalı belli oldu

Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın kanalı belli oldu
NBA’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Chicago Bulls ile New York Knicks arasında oynanacak. Doğu Konferansı’nda heyecanın nabzı daha da yükseliyor. Basketbolseverler Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak belli oldu.

Chicago Bulls yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 4 maçta 4 galibiyet alan Bulls, Doğu Konferansı’nda zirveye yerleşti. New York Knicks ise sezona denegeli bir başlangıç yaptı. 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle orta sıralarda yer alan Knicks dış atış performansını ilerlletiyor. Peki, Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? 

BULLS - KNİCKS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

NBA’de heyecan, Chicago Bulls ile New York Knicks arasında oynanacak dev karşılaşmayla devam ediyor. United Center salonunda oynanacak olan Bulls - Knicks maçı S Sport kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BULLS - KNİCKS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Chicago Bulls ile New York Knicks arasındaki mücadele 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 03.00’te başlayacak. United Center’daki karşılaşma heyecanla bekleniyor.

