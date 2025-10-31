Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın kanalı belli oldu

Chicago Bulls yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 4 maçta 4 galibiyet alan Bulls, Doğu Konferansı’nda zirveye yerleşti. New York Knicks ise sezona denegeli bir başlangıç yaptı. 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle orta sıralarda yer alan Knicks dış atış performansını ilerlletiyor. Peki, Bulls - Knicks maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

BULLS - KNİCKS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

NBA’de heyecan, Chicago Bulls ile New York Knicks arasında oynanacak dev karşılaşmayla devam ediyor. United Center salonunda oynanacak olan Bulls - Knicks maçı S Sport kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BULLS - KNİCKS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Chicago Bulls ile New York Knicks arasındaki mücadele 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 03.00’te başlayacak. United Center’daki karşılaşma heyecanla bekleniyor.