Şanlıurfa'da temizlik görevlisi, öğrenciyi darbedip yüzünde sigara söndürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulda öğrenciyi darbedip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.

Koyunluca İlkokulu'ndaki temizlik görevlisi, küçük bir öğrenciyi darbederek yüzünde sigara söndürdü. Ailenin şikayeti üzerine temizlik görevlisi tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ailenin şikayeti üzerine temizlik görevlisi kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

