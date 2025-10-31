Cani kocayı deli raporu kurtaramadı! Necla’nın katili yeniden tutuklandı

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti.

2 AYLIK EVLİYKEN KATLETMİŞTİ

Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

“AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL” RAPORU ALDI

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

BABANIN ‘KUTLAMA’ PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.

NECLA'NIN AİLESİ İTİRAZ ETTİ

Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa A. hakkında tahliye kararını kaldırıldı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenilen Mustafa A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi.