Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sürekli işçi alımına ilişkin kura sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Toplam 1.113 sürekli işçi alımı için yapılacak kura çekiminin 21 Ocak’ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Canlı yayında yapılan kura çekimini takip edemeyen adaylar ise sonuçların hangi yöntemle açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alım ilanına binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Başvuru telaşını geride bırakan adaylar, MSB kura sonuç duyurusuna kilitlendi. Bakanlık yayımladığı yazılı duyuruda kura takvimine de yer vermişti.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

MSB 1.113 işçi alımı kurası bugün saat 10.00 itibariyle başladı. Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların asil ve yedek listeleri, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

MSB işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? 1.113 işçi alımı isim listesi sorgulama

İŞÇİ ALIMI KURASI SONRASI SÜREÇ

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.

