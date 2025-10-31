Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafik cezasına sinirlenen adam intihara kalkıştı! İlk işi elektrik direğine çıkmak oldu

Trafik cezasına sinirlenen adam intihara kalkıştı! İlk işi elektrik direğine çıkmak oldu

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Karabük’te oto sanayisinde yazılan trafik cezasına öfkelenen kamyonet sürücüsü, elektrik direğine çıkarak intihara kalkıştı. Sürücü, çevredekilerin ikna çabasıyla indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Antepoğlu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Ö.U., sanayi içerisinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

4 BİN 600 TL CEZA YEDİ

Yapılan kontrolde Ö.U.’ya 4 bin 600 lira para cezası uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü, yakındaki elektrik direğine tırmanarak aşağıya atlayacağını söyledi.

ÇEVREDEKİLER İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fren testi için sanayiye geldiğini ve sonrasında araç muayene istasyonuna gideceğini ileri süren Ö.U., çevredekilerin kısa süren ikna çabalarının ardından direkten indirildi.

Öte yandan bazı sanayi esnafı, sanayi sitesi içerisinde trafik denetimi yapılmasının doğru olmadığını savunarak ekiplere tepki gösterdi.

