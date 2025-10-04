Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya'da seçim heyecanı

Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya'da seçim heyecanı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya&#039;da seçim heyecanı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çekya'da Milyarder eski Başbakan Andrej Babiš’in liderliğindeki ANO Partisi, ülkedeki genel seçimlerinde birinci oldu. Resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 95’ten fazlası sayılmış durumda ve ANO Partisi yüzde 35,4 oy aldı. Görevdeki Başbakan Petr Fiala’nın liderliğindeki Together grubu ise yüzde 22,7 oyla ikinci sırada yer alırken, seçim sonrası altı partinin meclise girmesi bekleniyor.

Milyarder siyasetçi Andrej Babiş, Çekya genel seçimlerinin ardından oy sayımının ilerlemesiyle yeniden Başbakan olma yolunda ileriliyor.

Açıklanan kısmi sonuçlara göre, oyların yüzde 95,7’si sayılmışken Babiş’in liderliğindeki ANO Partisi yüzde 35,4 ile görevdeki Spolu koalisyonunun yüzde 22,7’sinin önünde bulunuyor.

Seçim, Çek seçmenler açısından Doğu ve Batı arasında bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya'da seçim heyecanı - 1. Resim

UKRAYNA'YA YÖNELİK PROGRAMIN SONLANDIRMASINI İSTEMİŞTİ

ANO ve Babiş, 2017-2021 yılları arasında görev yapan Babiš’in liderliğinde, Batı yanlısı Spolu merkez sağ koalisyon hükümetinin yerine geçmeye hazırlanıyor. Babiš, Ukrayna savaşına ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyerek, Çek hükümeti tarafından yürütülen ve Ukrayna’ya yaklaşık 1,5 milyon top mermisi sağlayan uluslararası programın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Babiš, Fiala’nın iddialarına karşın Çekya’yı Rusya’ya yakınlaştırıp Batı’dan ve AB ile NATO’dan uzaklaştırmayı planladığını reddediyor.

Çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon ortağı arayabilir veya azınlık hükümeti kurmayı deneyebilir. Bu bağlamda aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (SPD) gibi partilerle iş birliği yapabileceği spekülasyonları olsa da Babiš, onlarla çalışmayacağını açıkladı.

Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya'da seçim heyecanı - 2. Resim

MİLYARDER ESKİ BAŞBAKAN TEKRAR GÖREVE GELİYOR

Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise AB ve NATO’dan çıkışı savunan politikacıları kabine atamayacağını belirtti.

Babiš’in muhtemel hükümetinin yapısı belirsizliğini korusa da seçim sonucu, Babiš için siyasi bir zafer niteliği taşıyor. Kamuoyundaki memnuniyetsizlikten faydalanan Babiš, yüksek enflasyon ve hayat maliyetleriyle mücadele eden Spolu hükümetine karşı avantaj elde etmiş görünüyor.

Kaynak: Dış Haberler

Sumud Filosu aktivistleri: İsrail'in barbarlığını, hukuksuzluğunu tüm dünyaya gösterdikKocaelispor'un siftah yaptığı maçta Selçuk Şahin ihraç edildi: Çılgın döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, 'Tüm ihtimaller ortadan kalkar' diyerek Hamas'a seslendi! "Hızlı hareket edin" - DünyaTrump'tan Hamas'a "hızlı hareket edin" çağrısıİran'dan ABD ve Tel Aviv'e net mesaj! "Muhtemel bir savaşa hazırız" - Dünya"Muhtemel bir savaşa hazırız"İspanya rotayı KAAN'a çevirdi! F-35 planları rafa kaldırıldı - Dünyaİspanya rotayı KAAN'a çevirdi!Firavun mezarı açılıyor: Mısır'da 20 yıl süren Amenhotep’in restorasyonu son erdi - DünyaFiravunun 20 yıldır tamir edilen mezarı açılıyorİsrail Trump'ı dinlemedi: Gazze bombardımanı devam etti, ölü sayısı arttı - DünyaBombardıman devam etti, gözyaşı durmadıPaşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabını okudu - DünyaPaşinyan'ın eşi, Erdoğan'ın kitabını okudu
Sonraki Haber Yükleniyor...