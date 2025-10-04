Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya'da seçim heyecanı

Milyarder siyasetçi Andrej Babiş, Çekya genel seçimlerinin ardından oy sayımının ilerlemesiyle yeniden Başbakan olma yolunda ileriliyor.

Açıklanan kısmi sonuçlara göre, oyların yüzde 95,7’si sayılmışken Babiş’in liderliğindeki ANO Partisi yüzde 35,4 ile görevdeki Spolu koalisyonunun yüzde 22,7’sinin önünde bulunuyor.

Seçim, Çek seçmenler açısından Doğu ve Batı arasında bir tercih olarak değerlendiriliyor.

UKRAYNA'YA YÖNELİK PROGRAMIN SONLANDIRMASINI İSTEMİŞTİ

ANO ve Babiş, 2017-2021 yılları arasında görev yapan Babiš’in liderliğinde, Batı yanlısı Spolu merkez sağ koalisyon hükümetinin yerine geçmeye hazırlanıyor. Babiš, Ukrayna savaşına ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyerek, Çek hükümeti tarafından yürütülen ve Ukrayna’ya yaklaşık 1,5 milyon top mermisi sağlayan uluslararası programın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Babiš, Fiala’nın iddialarına karşın Çekya’yı Rusya’ya yakınlaştırıp Batı’dan ve AB ile NATO’dan uzaklaştırmayı planladığını reddediyor.

Çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon ortağı arayabilir veya azınlık hükümeti kurmayı deneyebilir. Bu bağlamda aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (SPD) gibi partilerle iş birliği yapabileceği spekülasyonları olsa da Babiš, onlarla çalışmayacağını açıkladı.

MİLYARDER ESKİ BAŞBAKAN TEKRAR GÖREVE GELİYOR

Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise AB ve NATO’dan çıkışı savunan politikacıları kabine atamayacağını belirtti.

Babiš’in muhtemel hükümetinin yapısı belirsizliğini korusa da seçim sonucu, Babiš için siyasi bir zafer niteliği taşıyor. Kamuoyundaki memnuniyetsizlikten faydalanan Babiš, yüksek enflasyon ve hayat maliyetleriyle mücadele eden Spolu hükümetine karşı avantaj elde etmiş görünüyor.