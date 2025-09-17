Çekya dünyaya hatırlattı: Türkiye barışta köprü kuruyor!

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı konusunda önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Ankara’nın "köprü kurmada" üstlendiği rolün altını çizen Kozak, Türkiye’nin barış çabalarındaki kritik önemine dikkat çekti.

PRAG'DA ÖNEMLİ BULUŞMA

Kozak, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Çekya Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantıda Çekya ve Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikası, Rusya-Ukrayna savaşı ve güvenlik başlıkları masaya yatırıldı.

"NATO SAVAŞA DAHİL OLMAK İSTEMİYOR"

Kozak, NATO ve AB’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne değinerek dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. NATO ülkelerinin doğrudan çatışmalara dahil olmak istemediğini belirten Kozak, bu durumun "savaşın uzamasına yol açacağını" dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ

Türkiye’nin savaşın gidişatındaki yerine ilişkin soruyu cevaplayan Kozak, Ankara’nın pozisyonunun başından bu yana kritik olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimini örnek gösteren Kozak, Ankara’nın "köprü kurmada" oynadığı stratejik rolü hatırlattı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Bakan Yardımcısı Kozak, "Dolayısıyla ülkeniz (Türkiye), bu çatışma konusunda önemli bir aktör." ifadeleriyle Ankara’nın barış sürecindeki vazgeçilmez konumunu vurguladı.