Eskişehir’in son ustası! Asırlık dikiş makinelerini gözü kapalı tamir ediyor

Eskişehir’de 40 yıldır dikiş makinelerini dönüştüren Salih Erçin, yok olmaya yüz tutmuş bir zanaati tek başına yaşatıyor. Hiç ustası olmadan kendi kendini yetiştiren Erçin, 100 yıllık makineleri bile çalışır hale getiriyor; eski makineleri elektrikli sisteme dönüştürerek onlara yeniden nefes aldırıyor.

Bir zamanlar pek çok kişinin ekmek kapısı olan bu mesleğin Eskişehir’deki son temsilcisi olduğunu vurgulayan Erçin, “Bu iş ancak severek yapılır” diyerek, tutkuyla sürdürdüğü mesleğini geleceğe taşımaya kararlı.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIM, MESLEĞİM OLDU"

Yaklaşık 40 yıldır dikiş makineleri tamir eden, istek üzerine eski makineler üzerinde oynamalar yaparak onları modern hale getiren Salih Erçin şunları söylüyor:

"Bu işi kendi kendime öğrendim. Herhangi bir ustam yoktu. Hobi olarak başladım ama sonrasında hobimi meslek haline dönüştürdüm. Eskişehir'de dikiş makinelerinin tamirini benim gibi uzun zamandır yapan başka kimse yok. Özellikle dikiş makinelerinin popüler olduğu zamanlarda birçok kişi bu makinelerin tamirini yaparak geçimini sağlıyordu. Ama artık benim dışımda kimse kalmadı. Ben bu işi severek yapıyorum. Bu işi ancak seversen yapabilirsin. Yoksa başka türlü bu iş yürümez."

"TAMİR SAYESİNDE EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORUM"

Eski dikiş makinelerinin üzerinde oynamalar yaparak onları elektrikli makinelere çevirdiğini söyleyen Salih Erçin, "Yıllar önce alınmış dikiş makineleri var. Bunlar kıyıda, köşede kalıyor. Yıllar sonra insanlar özenerek bu makineleri bana getirip tamir ettiriyor. Ben bunları çalışır hale getiriyorum. Gerekirse elektrik motoru takıp elektrikli hale getiriyorum. Genellikle siyah renkli mekanik makineleri tamir ediyorum ancak, bunun dışında diğer makineleri de yapıyorum. Bu mekanik siyah makinelerin çok fazla meraklısı var. Normal bir evin ihtiyacını görecek şekilde motor takıyoruz, bakım yapıyoruz ve çalışır hale getiriyoruz. Bu da ekonomiye küçükte olsa bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"BU ZAMANA KADAR TAMİR ETTİĞİM EN ESKİ MAKİNE 100 YILLIKTI"

Köşeye atılmış, üzerinden 30-40 sene geçmiş makineleri bile eğer parçaları kaybolmamışsa tamir edebildiğini belirten Erçin, "Bu zamana kadar tamir ettiğim en eski makine 100 yıllıktı. Artık zikzaklı makineler var, bu makineler çok daha konforlu ve işlevsel. Bu sayede evdeki her türlü ihtiyacı giderebiliyor. Bu yeni tip makineler sayesinde sökülen pantolonlardan çarşaflara kadar birçok şey ev ortamında onarılabiliyor. Üzerindeki parçalar eksik olmadığı sürece makinenin kaç yıllık olduğunun bir önemi yok. Makine 50 yıllık bile olsa tamir edebilirim" dedi.

ESKİ DİKİŞ MAKİNELERİNE MOTOR TAKILMASI

Ayak pedallı ya da kol çevirmeli makineler, küçük elektrik motorları takılarak modernleştirilebiliyor. Bu sayede 1920’lerden kalma dikiş makineleri bile kullanılabilir hale getiriliyor.

Bu işlemi yapanlar sırasıyla şu basamakları uyguluyor: