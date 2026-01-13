Gram altın 6 bin 382 TL ile rekor tazelerken, sürecin 2026'nın ilk çeyreğinde nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili 20 kurumun 2026'nın ilk üç çeyreği için yaptığı altın tahminlerini bir araya getirdik.

GOLDMAN SACHS Goldman Sachs son tahminlerini 12 Ocak'ta paylaştı. 2026'nın önümüzdeki çeyrekleri için kurumun tahminleri şöyle sıralandı: - İlk çeyrek için 4 bin 230 dolar.

- 59. tahmin: İkinci çeyrek için 4 bin 435 dolar.

- 60. tahmin: Üçüncü çeyrek için 4 bin 630 dolar.

JPMORGAN CHASE & CO JPMorgan Chase & Co son altın tahmininde şu verileri paylaştı: - İlk çeyrek için 4 bin 440 dolar.

- 56. tahmin: İkinci çeyrek için 4 bin 655 dolar.

- 57. tahmin: Üçüncü çeyrek için 4 bin 860 dolar.

CITIGROUP INC - İlk çeyrek için 4 bin 200 dolar.

- 53. tahmin: İkinci çeyrek için 4 bin 000 dolar.

- 54. tahmin: Üçüncü çeyrek için 3 bin 800 dolar

MORGAN STANLEY - İlk çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 500 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 700 dolar.

JULIUS BAER - İlk çeyrek için 4 bin 250 dolar.

- 50. tahmin: İkinci çeyrek için 4 bin 350 dolar.

- 51. tahmin: Üçüncü çeyrek için 4 bin 500 dolar

MARKET RISK ADVISORY CO LTD - İlk çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 500 dolar.

WELLS FARGO SECURITIES LLC - İlk çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 150 dolar.

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (ANZ) - İlk çeyrek için 4 bin 600 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 800 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 600 dolar.

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - İlk çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 500 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 750 dolar.

WESTPAC BANKING CORP - İlk çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 370 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 470 dolar.

INTESA SANPAOLO SPA - İlk çeyrek için 4 bin 000 dolar.

- İkinci çeyrek için 3 bin 950 dolar.

-Üçüncü çeyrek için 3 bin 930 dolar

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - İlk çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 600 dolar.

TRADING ECONOMICS - İlk çeyrek için 4 bin 431,24 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 499,58 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 568,77 dolar.

MPS CAPITAL SERVICES - İlk çeyrek için 4 bin 000 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 500 dolar.

ING GROEP NV - İlk çeyrek için 4 bin 250 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 350 dolar.

COMMERZBANK AG - İlk çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 300 dolar.

-Üçüncü çeyrek için 4 bin 400 dolar.

MACQUARIE GROUP LTD - İlk çeyrek için 4 bin 300 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 200 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 200 dolar.

UBS GROUP AG - İlk çeyrek için 4 bin 500 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 500 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 500 dolar.

BNP PARIBAS SA - İlk çeyrek için 4 bin 145 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 289,50 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 454,50 dolar.

STANDARD CHARTERED BANK - İlk çeyrek için 4 bin 200 dolar.

- İkinci çeyrek için 4 bin 400 dolar.

- Üçüncü çeyrek için 4 bin 600 dolar.

