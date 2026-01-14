Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği Lohusa filmi bu akşam izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda filmin konusu, oyuncuları ve çekim yeri merak ediliyor.

2024 yılında vizyona giren Lohusa filmi şimdi de televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Çocuklarının doğumundan sonra yeni hayatlarına adapte olmaya çalışan bir anne ve babanın eğlenceli hikayesini konu alıyor.

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Lohusa filminin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin yer alıyor.

LOHUSA FİLMİ KONUSU NE?

Filmde Burcu, doğumdan sonra her şeyin kolay olacağını düşünse de artan sorumluluklar, uykusuz geceler ve hormon değişimleriyle kendisini bambaşka bir sürecin içinde bulur. Yaşadıkları onu hem şaşırtan hem de güldüren olaylarla dolu bir yolculuğa sürüklüyor.

