Sosyal problemlere sinema yoluyla dikkat çekmek maksadıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması’nda jüri üyeleri belli oldu.

Hazırlayan: Murat Öztekin - Bu yılki teması “Eğitimde Eşitsizlikler” olarak tespit edilen ve “Kayıtsız Kalma” sloganıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren filmler; oyuncu, yazar ve yönetmen Ercan Kesal, oyuncu Funda Eryiğit, senarist Gözde Kural ve film dağıtımcısı John Durie ile yapımcı Jordanco Petkovski tarafından değerlendirilecek. Kazananları 21 Ocak’ta düzenlenecek törende açıklanacak yarışmanın kanaat önderliğini ise ödüllü yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci üstleniyor.

