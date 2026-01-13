Ülkelerin pasaport gücü, vatandaşlarının seyahat özgürlüğünün ve diplomatik gücünün en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor. Peki Türkiye 2026'nın en güçlü pasaportları sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı?

İngiliz şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan ve dünyanın en güvenilir pasaport endekslerinden biri kabul edilen son rapora göre, vizesiz erişim imkanı sunan en güçlü pasaportlar sıralamasında şaşırtıcı değişimler yaşandı. 2026 yılı için belirlenen sıralamada Türkiye, yerini korudu. Siyasi istikrar ve diplomatik güvenilirliği yansıtan bu endeks, aynı zamanda ülkeler arasındaki küresel hareketlilik eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAE YÜKSELDİ, ABD VE İNGİLTERE DÜŞTÜ Endeksin 20 yıllık tarihinde en güçlü performansı sergileyen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE, 2006'dan bu yana vizesiz destinasyon sayısını 149 artırarak sıralamada 57 basamak tırmandı ve listenin ilk beşinde kendine yer buldu.

Buna karşın, geçmişin güçlü pasaportları ABD ve İngiltere önemli kayıplar yaşadı. İngiltere, son 12 ayda 8 vizesiz destinasyon kaybetti. ABD, son yirmi yılda 4. sıradan 10. sıraya gerileyerek en büyük düşüşü yaşayan ülkelerden biri oldu.

KÜRESEL EŞİTSİZLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ Öte yandan, endeksin dibinde yer alan ülkelerdeki hareketlilik eşitsizliği de dikkat çekiyor. Afganistan 24, Suriye 26 ve Irak 29 vizesiz destinasyonla listenin son sıralarında kaldı. Listenin zirvesi ile dibi arasındaki vizesiz seyahat imkanı farkı 168 destinasyona ulaşarak, "pasaport ayrıcalığının" küresel eşitsizlikteki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'NİN PERFORMANSI NASIL DEĞİŞTİ? Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ise 2026 sıralamasında 113 vizesiz destinasyon ile 46. sırada yer aldı. Türkiye'nin endeksteki 20 yıllık performansı incelendiğinde, bu gücün yıllar içinde dalgalı bir seyir izlediği görüldü.

Türkiye, 2021 yılında 57. sıraya kadar gerilemesinin ardından, 2026 yılı itibarıyla başlangıç noktası olan 2006’daki 46. sıraya geri döndü.

TÜRKİYE YERİNİ KORUDU Türkiye 2014 yılında 38. sıraya yerleşErek, endeksteki en güçlü konumuna ulaşmıştı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu geçen yıl da 46. sırada yer almıştı. İşte 2026 yılının en güçlü pasaportları…

10. ABD 179 vizesiz destinasyon

9. MALEZYA 180 vizesiz destinasyon

8. KANADA, İZLANDA VE LİTVANYA 181 vizesiz destinasyon

7. AVUSTRALYA, LETONYA, LİECHTENSTEİN VE İNGİLTERE 182 vizesiz destinasyon

6. HIRVATİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, ESTONYA, MALTA, YENİ ZELANDA, POLONYA 183 vizesiz destinasyon

5. MACARİSTAN, PORTEKİZ, SLOVAKYA, SLOVENYA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 184 vizesiz destinasyon

4. AVUSTURYA, BELÇİKA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, İRLANDA, İTALYA, HOLLANDA, NORVEÇ 185 vizesiz destinasyon

3. DANİMARKA, LÜKSEMBURG, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE 186 vizesiz destinasyon

2. JAPONYA VE GÜNEY KORE 188 vizesiz destinasyon

1. SİNGAPUR 192 vizesiz destinasyon

